Движение транспорта по улице Стрелка ограничат с 27 марта
Ограничения связаны с дорожными работами.
Ограничения связаны с дорожными работами.
Движение транспорта по улице Стрелка ограничат с 27 марта. Об этом сообщает ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» Нижегородской области.
Ограничения связаны с дорожными работами вокруг «Стадиона Нижний Новгород». Проезд в ГИБДД остается открытым. Для прихожан храма Александра Невского организована парковка на территории бывшего порта.
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