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10Луминале-2018
14:20 (мск), источник: Newsroom24.ru

Движение транспорта по улице Стрелка ограничат с 27 марта

Ограничения связаны с дорожными работами.

Источник: Newsroom24.ru

Движение транспорта по улице Стрелка ограничат с 27 марта. Об этом сообщает ГКУ «Главное управление автомобильных дорог» Нижегородской области.

Ограничения связаны с дорожными работами вокруг «Стадиона Нижний Новгород». Проезд в ГИБДД остается открытым. Для прихожан храма Александра Невского организована парковка на территории бывшего порта.

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