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13:20 (мск), источник: Популярная механика

Из чего состоит Большое тихоокеанское мусорное пятно

Исследователи изучили огромную свалку размером с Техас, что дрейфует по волнам Тихого океана, и рассказали о том, из чего на самом деле состоит самая большая мусорная куча в мире.

Источник: AP 2018

Когда мы представляем себе Большое мусорное пятно в Тихом океане — самую большую плавучую кучу мусора в мире — в голову приходят образы огромной свалки из пластиковых пакетов, бутылок из-под газировки и кольцевых держателей, в которых так часто застревают дикие животные. Но это всего лишь заблуждение, и новая статья в Scientific Reports убедительно это доказывает.

Как выяснили исследователи, по сути большая часть мусорного пятна состоит из старых, выброшенных орудий лова. Согласно наблюдениям, одни только рыболовные сети составляю 46% (а это 79 000 тонн) мусора. Прочие составляющие плавучей помойки — это ловушки для угрей, устриц, ловчие корзины, веревки и так далее.
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Лоуренс Лебретон, океанограф и ведущий автор исследования, в интервью National Geographic признался, что был удивлен этим обстоятельством. «Первоначально мы думали, что орудий лова будет примерно 20%, не больше — это средний показатель в аналогичных мусорных пятнах по всему миру, где на оставшиеся 80% приходится как раз бытовой мусор».

Как известно, в настоящее время крупные организации по защите природы борются преимущественно с бытовым пластиком — одноразовыми пакетами, стаканчиками и столовыми приборами, которые повсеместно распространены в огромных количествах, очень долго разлагаются и потому становятся причиной гибели многих любопытных существ. Оказалось, что на воде проблема немного иная: в этом году Ocean Cleanup, организация, основанная молодым голландцем Бояном Слатом (Boyan Slat), планирует начать работу по утилизации мусора из океанической свалки размером с Техас. Некоторые элементы очень тяжело удалить — к примеру, фрагменты пенопласта и просто мелкие кусочки пластика, которые составляют до 8% от общей массы. Исследователи, в свою очередь, отмечают то, что бороться надо в первую очередь с причиной загрязнения и установить контроль за рыболовным промыслом.

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