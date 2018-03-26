Из чего состоит Большое тихоокеанское мусорное пятно
Исследователи изучили огромную свалку размером с Техас, что дрейфует по волнам Тихого океана, и рассказали о том, из чего на самом деле состоит самая большая мусорная куча в мире.
Исследователи изучили огромную свалку размером с Техас, что дрейфует по волнам Тихого океана, и рассказали о том, из чего на самом деле состоит самая большая мусорная куча в мире.
Когда мы представляем себе Большое мусорное пятно в Тихом океане — самую большую плавучую кучу мусора в мире — в голову приходят образы огромной свалки из пластиковых пакетов, бутылок
Лоуренс Лебретон, океанограф и ведущий автор исследования, в интервью National Geographic признался, что был удивлен этим обстоятельством. «Первоначально мы думали, что орудий лова будет примерно 20%, не больше — это средний показатель в аналогичных мусорных пятнах по всему миру, где на оставшиеся 80% приходится как раз бытовой мусор».
Как известно, в настоящее время крупные организации по защите природы борются преимущественно с бытовым пластиком — одноразовыми пакетами, стаканчиками и столовыми приборами, которые повсеместно распространены в огромных количествах, очень долго разлагаются и потому становятся причиной гибели многих любопытных существ. Оказалось, что на воде проблема немного иная: в этом году Ocean Cleanup, организация, основанная молодым голландцем Бояном Слатом (Boyan Slat), планирует начать работу по утилизации мусора из океанической свалки размером с Техас. Некоторые элементы очень тяжело удалить — к примеру, фрагменты пенопласта и просто мелкие кусочки пластика, которые составляют до 8% от общей массы. Исследователи, в свою очередь, отмечают то, что бороться надо в первую очередь с причиной загрязнения и установить контроль за рыболовным промыслом.
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