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13:21 (мск), источник: ТАСС

Телебашня в Екатеринбурге после своего сноса может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), выступившая заказчиком сноса 220-метровой недостроенной телебашни в Екатеринбурге, в апреле подаст заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Речь пойдет о самом высоком в мире недострое, который когда-либо демонтировали, сообщили в понедельник в пресс-службе УГМК.

«Нами будет подана заявка в Книгу рекордов Гиннесса по теме обрушения самого высокого недостроя в мире. В течение двух недель мы подадим заявку», — сказали в пресс-службе.

Телебашня в центре Екатеринбурга, заброшенная с 1991 года из-за отсутствия финансирования, была взорвана утром 24 марта. Перед сносом высотного объекта в городе-миллионнике были закрыты несколько станций метро и оцеплен ряд улиц, жильцов ближайших домов эвакуировали. В настоящее время на месте башни осталось 30-метровое основание, которое будет демонтировано обычным способом.

Строившаяся с 1983 года телебашня успела стать стала одним из самых известных объектов Свердловска, а затем и Екатеринбурга. Изначально планировалось, что она будет второй по высоте в СССР после Останкинской телебашни, «рост» которой превышает 500 метров.

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