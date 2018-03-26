Телебашня в Екатеринбурге после своего сноса может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

«Нами будет подана заявка в Книгу рекордов Гиннесса по теме обрушения самого высокого недостроя в мире. В течение двух недель мы подадим заявку», — сказали в пресс-службе.

Телебашня в центре Екатеринбурга, заброшенная с 1991 года из-за отсутствия финансирования, была взорвана утром 24 марта. Перед сносом высотного объекта в городе-миллионнике были закрыты несколько станций метро и оцеплен ряд улиц, жильцов ближайших домов эвакуировали. В настоящее время на месте башни осталось 30-метровое основание, которое будет демонтировано обычным способом.