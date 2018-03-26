Телебашня в Екатеринбурге после своего сноса может попасть в Книгу рекордов Гиннесса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Уральская
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Уральская
«Нами будет подана заявка в Книгу рекордов Гиннесса по теме обрушения самого высокого недостроя в мире. В течение двух недель мы подадим заявку», — сказали в
Телебашня в центре Екатеринбурга, заброшенная с 1991 года
Строившаяся с 1983 года телебашня успела стать стала одним из самых известных объектов Свердловска, а затем и Екатеринбурга. Изначально планировалось, что она будет второй по высоте в СССР после Останкинской телебашни, «рост» которой превышает 500 метров.
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