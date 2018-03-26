Китаец подал документы в женский университет ради поиска девушки
Житель Китая подал документы в женский университет ради поиска девушки. О своем решении он рассказал изданию South China Morning Post.
Житель Китая подал документы в женский университет ради поиска девушки. О своем решении он рассказал изданию South China Morning Post.
Выпускник из города Нинбо провинции Чжэцзян на финальной части вступительного экзамена назвал главную причину подачи документов именно в это учебное заведение. «В этом институте столько девушек, что если я поступлю сюда, мне не составит труда найти себе пару», — отметил он.
Семья юноши не разделяет его энтузиазма. «Мой отец посоветовал быть осторожнее, он не хочет, чтобы его сын серьезно изменился под влиянием такого количества женщин», — добавил 18-летний китаец.
Китайский женский университет каждый год принимает около полутора тысяч студентов, и всего один процент из них — юноши. Для них существует отдельное общежитие и туалеты.
Китай считается страной с одним из самых высоких гендерных дисбалансов в мире.
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