Китаец подал документы в женский университет ради поиска девушки

Выпускник из города Нинбо провинции Чжэцзян на финальной части вступительного экзамена назвал главную причину подачи документов именно в это учебное заведение. «В этом институте столько девушек, что если я поступлю сюда, мне не составит труда найти себе пару», — отметил он.

Семья юноши не разделяет его энтузиазма. «Мой отец посоветовал быть осторожнее, он не хочет, чтобы его сын серьезно изменился под влиянием такого количества женщин», — добавил 18-летний китаец.

Китайский женский университет каждый год принимает около полутора тысяч студентов, и всего один процент из них — юноши. Для них существует отдельное общежитие и туалеты.