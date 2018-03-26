МЧС заявило о безопасности красноярских торговых центров

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Сотрудники краевого управления МЧС заявили о безопасности торговых центров в Красноярском крае, но пообещали провести внеплановые проверки. Об этом рассказал врио начальника краевого управления МЧС по пожарному надзору Андрей Хрулькевич.

По его словам, на учете специалистов управления стоят 59 торгово-развлекательных центров на территории Красноярского края. 37 из них расположены в краевой столице. Все они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, поэтому с 2015 года ни в одном из них не проводились плановые пожарные проверки, а некоторые торговые центры не проверяли около пяти лет. Как пояснил Андрей Хрулькевич, проверять такие объекты можно только после жалобы на конкретные нарушения, которые поступили в прокуратуру или в управление МЧС.

Запрет на официальные плановые проверки пожарные стараются обходить — примерно раз в квартал они проводят в торговых центрах учебу для персонала и практические учения по эвакуации. Кроме этого, караулы пожарных частей изучают здания, чтобы иметь всегда актуальные сведения о них.

Результат этих мероприятий подтверждается стабильной и бесперебойной работой этих объектов. Не было никаких происшествий во время новогодних мероприятий, люди быстро и без проблем эвакуировались из зданий во время волны ложных сообщений о минировании. Причин для паники у жителей Красноярского края нет. Андрей Хрулькевич

Сейчас в ведомстве ждут распоряжения на внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей. Когда они начнутся, пока неизвестно.