МЧС заявило о безопасности красноярских торговых центров
Сейчас в МЧС ждут распоряжения на внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей. Когда они начнутся, пока неизвестно.
Сейчас в МЧС ждут распоряжения на внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей. Когда они начнутся, пока неизвестно.
Сотрудники краевого управления МЧС заявили о безопасности торговых центров в Красноярском крае, но пообещали провести внеплановые проверки. Об этом рассказал врио начальника краевого управления МЧС по пожарному надзору Андрей Хрулькевич.
По его словам, на учете специалистов управления стоят 59
Запрет на официальные плановые проверки пожарные стараются обходить — примерно раз в квартал они проводят в торговых центрах учебу для персонала и практические учения по эвакуации. Кроме этого, караулы пожарных частей изучают здания, чтобы иметь всегда актуальные сведения о них.
Результат этих мероприятий подтверждается стабильной и бесперебойной работой этих объектов. Не было никаких происшествий во время новогодних мероприятий, люди быстро и без проблем эвакуировались из зданий во время волны ложных сообщений о минировании. Причин для паники у жителей Красноярского края нет.
Сейчас в ведомстве ждут распоряжения на внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей. Когда они начнутся, пока неизвестно.
Напомним, пожар в
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