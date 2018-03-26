Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Машков объяснил свою реакцию на слова Путина о «Движении вверх»
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул
С чем вернулась в Россию потерявшая кисти рук Маргарита Грачева
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Давка, паника и запертые двери: свидетели пожара в Кемерово - СМИ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Бывший муж Марины Александровой женится на модели
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Луминале-2018
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
13:27 (мск), источник: Newslab.ru

МЧС заявило о безопасности красноярских торговых центров

Сейчас в МЧС ждут распоряжения на внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей. Когда они начнутся, пока неизвестно.

Источник: Reuters

Сотрудники краевого управления МЧС заявили о безопасности торговых центров в Красноярском крае, но пообещали провести внеплановые проверки. Об этом рассказал врио начальника краевого управления МЧС по пожарному надзору Андрей Хрулькевич.

По его словам, на учете специалистов управления стоят 59 торгово-развлекательных центров на территории Красноярского края. 37 из них расположены в краевой столице. Все они относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, поэтому с 2015 года ни в одном из них не проводились плановые пожарные проверки, а некоторые торговые центры не проверяли около пяти лет. Как пояснил Андрей Хрулькевич, проверять такие объекты можно только после жалобы на конкретные нарушения, которые поступили в прокуратуру или в управление МЧС.

Запрет на официальные плановые проверки пожарные стараются обходить — примерно раз в квартал они проводят в торговых центрах учебу для персонала и практические учения по эвакуации. Кроме этого, караулы пожарных частей изучают здания, чтобы иметь всегда актуальные сведения о них.

Результат этих мероприятий подтверждается стабильной и бесперебойной работой этих объектов. Не было никаких происшествий во время новогодних мероприятий, люди быстро и без проблем эвакуировались из зданий во время волны ложных сообщений о минировании. Причин для паники у жителей Красноярского края нет.
Андрей Хрулькевич

Сейчас в ведомстве ждут распоряжения на внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей. Когда они начнутся, пока неизвестно.

Напомним, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался вчера около 16:00. Сейчас известно о 64 погибших, около 40 человек обратились за медицинской помощью. Среди погибших и пострадавших много детей. Работы по разборке завалов до сих пор продолжаются. По неподтвержденной информации, люди не смогли выбраться из кинотеатров из-за того, что двери кинозалов были заперты. Очевидцы утверждают, что пожар мог произойти из-за того, что подростки подожгли поролон в батутном бассейне, либо из-за свечей, которые аниматоры зажигали для детского праздника.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Усс назначил глав госзаказа, общественной приемной и управления...
Число погибших в результате пожара в «Зимней Вишне» выросло до 64...
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60 человек
СМИ сообщили о смерти Сергея Мавроди
«Рестораны можно закрыть»: что мешает гостеприимству в России
Послов РФ в Латвии, Литве и Эстонии вызвали в МИДы республик
Прокуратура и МЧС проверят все торгово-развлекательные центры
SpaceX обвинили в создании «дыры» в ионосфере
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь