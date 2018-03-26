Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самбурская, Безрукова, Виторган на премьере «Каникул президента»
«В Британии поняли ошибку Мэй по РФ и хотят все исправить» — СМИ
Внешность старшего сына Эвелины Блёданс поразила ее поклонников
Названа причина смерти Сергея Мавроди
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
"Контрольный в голову": политолог о фразе Путина насчёт украинцев
Савченко обратилась с прошением к Путину
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
Трактор разогнали до 140 км/ч: как это было
Давка, паника и запертые двери: свидетели пожара в Кемерово - СМИ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Кто из звезд постоянно дает обещания и не выполняет их
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Луминале-2018
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
13:31 (мск), источник: Новости Перми

Жителей края ждет холодная и снежная неделя

В ближайшие дни температура воздуха на несколько градусов будет холоднее нормы, а количество осадков превысит недельную норму в два раза.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 80% 776 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Новости Перми

В ночь на 27 марта в Пермском крае ожидается очередное арктическое вторжение. Начнется снегопад. На севере края с прохождением холодного фронта температура резко понизится до -8..-12°С, по крайнему северо-западу до -15°С. Похолодание до −4…−6°С ожидается утром и в Перми, предупреждает ГИС-центр ПГНИУ.

Ночь на среду также будет морозной. Так, на крайнем севере температура понизится до -23°С. В центральной части будет намного теплее (-10…-15°С), а на юге края до -5°С. В Перми минимальная температура ожидается около -12°С. Днем в отдельных районах возможен сильный снегопад, а воздух не прогреется выше -5°С.

29 марта ночью температура будет −12…−17°С, днем не выше −2…−7°С. Среднесуточная температура в Перми 28—29 марта окажется ниже нормы на 8−9°С.

В последние дни марта хотя и ожидается небольшое потепление, но температура останется существенно ниже нормы. Сильных снегопадов после 28 марта в Прикамье не ожидается.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Осинском районе задержали квартирного вора
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово превысило 60 человек
СМИ сообщили о смерти Сергея Мавроди
«Рестораны можно закрыть»: что мешает гостеприимству в России
Послов РФ в Латвии, Литве и Эстонии вызвали в МИДы республик
Прокуратура и МЧС проверят все торгово-развлекательные центры
SpaceX обвинили в создании «дыры» в ионосфере
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Ученые создали безлинзовый микроскоп размером с горошину Программируемый прибор можно будет использовать прямо внутри тела пациента.
Кино
Назван самый кассовый супергеройский фильм. И это не «Мстители» В американском прокате новая картина Marvel побила даже рекорд «Мстителей»
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь