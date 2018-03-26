Жителей края ждет холодная и снежная неделя
В ближайшие дни температура воздуха на несколько градусов будет холоднее нормы, а количество осадков превысит недельную норму в два раза.
В ближайшие дни температура воздуха на несколько градусов будет холоднее нормы, а количество осадков превысит недельную норму в два раза.
В ночь на 27 марта в Пермском крае ожидается очередное арктическое вторжение. Начнется снегопад. На севере края с прохождением холодного фронта температура резко понизится до -8..-12°С, по крайнему
Ночь на среду также будет морозной. Так, на крайнем севере температура понизится до -23°С. В центральной части будет намного теплее (-10…-15°С), а на юге края до -5°С. В Перми минимальная температура ожидается около -12°С. Днем в отдельных районах возможен сильный снегопад, а воздух не прогреется выше -5°С.
29 марта ночью температура будет −12…−17°С, днем не выше −2…−7°С. Среднесуточная температура в Перми
В последние дни марта хотя и ожидается небольшое потепление, но температура останется существенно ниже нормы. Сильных снегопадов после 28 марта в Прикамье не ожидается.
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