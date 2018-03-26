Украинские пограничники подтвердили задержание судна с крымчанами на борту
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Экипаж рыболовецкого судна «Норд», задержанного 24 марта в 15 милях от украинского берега, на данный момент находится в Бердянске. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
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