Украинские пограничники подтвердили задержание судна с крымчанами на борту

На его борту находятся десять членов экипажа, все они — жители Керчи.

«На данный момент судно с командой отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для ловли рыбы и пять тонн морепродуктов», — говорится в сообщении Госпогранслужбы сопредельного государства.

Материалы по данному факту направлены в так называемую «Службу безопасности Украины в Автономной Республике Крым» и прокуратуру Запорожской области. Против членов экипажа возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».