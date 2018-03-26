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13:36 (мск), источник: РИА Крым

Украинские пограничники подтвердили задержание судна с крымчанами на борту

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. Экипаж рыболовецкого судна «Норд», задержанного 24 марта в 15 милях от украинского берега, на данный момент находится в Бердянске. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

На его борту находятся десять членов экипажа, все они — жители Керчи.

«На данный момент судно с командой отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружен трал для ловли рыбы и пять тонн морепродуктов», — говорится в сообщении Госпогранслужбы сопредельного государства.

Материалы по данному факту направлены в так называемую «Службу безопасности Украины в Автономной Республике Крым» и прокуратуру Запорожской области. Против членов экипажа возбуждено административное дело по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 25 марта в Азовском море, в 15 милях от украинского берега пограничниками из сопредельного государства было задержано российское судно «Норд» с десятью крымчанами на борту. Украинские пограничники отвели корабль в порт Бердянска и отключили автоматическую идентификационную систему.

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