Воду отключат в нескольких районах Ростова-на-Дону

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, с 8.00 27 марта до 8.00 28 марта воды не будет в границах: пр. Ворошиловский от ул. Б. Садовая до ул. Станиславского; пр. Ворошиловский — пер. Братский; ул. Социалистическая — ул. Московская.

С 9.00 27 марта до 9.00 28 марта запланировано отключение в границах: ул. Жданова — ул. 339 Стрелковой дивизии — ул. Солженицына — ул. Жукова (3 мкр. и 6 мкр. р-на Левенцовский).

С 8.00 до 16.00 28 марта будет прекращено водоснабжение в границах: ул. Вавилова от ул. Таганрогской до пр. Королева; от ул. Вавилова до ул. Инженерная.

С 8.00 28 марта до 9.00 29 марта воду отключат в границах: от ул. Горосветская до ул. 30 линия; от ул. Тюхряева до ул. Богданова; от ул. 37 линия до моста по ул. Сарьяна; от ул. Комсомольской до ул. Богданова; пос. Ясная Поляна.

В поселке Нахичевань подача воды будет осуществляться с пониженным давлением.

С 8.30 до 20.00 28 марта без воды останутся жители домов в границах в границах: пр. Космонавтов — ул. Добровольского — ул. Пацаева — бул. Комарова — ул. Волкова — ул. Капустина; 2-й микрорайон СЖМ; 3-й микрорайон СЖМ; часть 1-го микрорайона СЖМ.