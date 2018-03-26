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13:39 (мск), источник: АиФ Крым

Крымским экс-чиновникам назначили штраф за добычу биткоинов

Виновным назначили штраф на сумму 30 тысяч рублей каждому.

Экс-сотрудники аппарата Совмина Крыма признаны виновными в незаконном получении криптовалюты, передает пресс-служба Следкома РФ по республике.

Согласно данным ведомства, нарушители майнили биткоины в здании правительства РК.

«По данным следствия, с 20 сентября 2016 года по 31 января 2017 года обвиняемые, находясь в здании Совета министров Республики Крым, осуществили установку программного обеспечения для вычисления блоков криптовалюты — биткоин — на системных блоках и ноутбуках, после чего организовали процесс вычисления блоков криптовалюты для последующего получения личной прибыли. При помощи электронного кошелька Webmoney ими произведена конвертация вычисленных с помощью ЭВМ аппарата Совета министров Республики Крым блоков криптовалюты в российские рубли на общую сумму более 15 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Специалисты ведомства также отметили, что злоумышленники потратили на майнинг свыше 11,1 тысяч кВт. Подобный расход привел к оплате за потребленную электроэнергию денежных средств, общая сумма которых составила более 57 тыс руб.

В пресс-службе сообщили, что обвиняемые возместили причиненный ущерб в полном объеме. Уголовное дело было прекращено. Виновным назначен судебный штраф на сумму 30 тыс рублей каждому.

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