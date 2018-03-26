Крымским экс-чиновникам назначили штраф за добычу биткоинов

«По данным следствия, с 20 сентября 2016 года по 31 января 2017 года обвиняемые, находясь в здании Совета министров Республики Крым, осуществили установку программного обеспечения для вычисления блоков криптовалюты — биткоин — на системных блоках и ноутбуках, после чего организовали процесс вычисления блоков криптовалюты для последующего получения личной прибыли. При помощи электронного кошелька Webmoney ими произведена конвертация вычисленных с помощью ЭВМ аппарата Совета министров Республики Крым блоков криптовалюты в российские рубли на общую сумму более 15 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.