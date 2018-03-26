Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным
Маски сброшены: как Макаревич высказался о россиянах
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
«Рестораны можно закрыть»: что мешает российскому гостеприимствуПочему билет на австрийские горнолыжные курорты стоит дешевле, чем до Шерегеша, где могут одновременно разместиться 4500 гостей в Суздале и как правильно считать туристов
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Свидетели трагедии в Кемерово поведали о бездействии персонала ТЦ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Найдена новая причина синдрома хронической усталости
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Луминале-2018
14:24 (мск), источник: N + 1

Разработчики показали российский ударный беспилотник

«Орион» проходит летные испытания.

Петербургская группа компаний «Кронштадт» на своей странице «ВКонтакте» впервые опубликовала фотографию перспективного российского ударного беспилотного летательного аппарата «Орион». На фотографии изображен аппарат с бортовым номером «01», проходящий летный испытания.

На протяжении последних лет в России ведутся несколько программ разработки ударных беспилотников. О необходимости создания таких аппаратов неоднократно заявляли представители Министерства обороны России. Считается, что ударные беспилотники позволяют с высокой точностью наносить удары по целям противника, не подвергая риску пилотов и существенно снижая расходы на военные операции.

Разработка аппарата «Орион» ведется в рамках программы «Иноходец». Работы начались в октябре 2011 года. Максимальная взлетная масса перспективного беспилотника составляет 1,2 тонны. Максимальная продолжительность его полета составляет не менее 24 часов, а высота — около восьми тысяч метров. Российский беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 300 килограммов.

Планер российского ударного беспилотника практически полностью выполнен из композиционных материалов. Другие подробности об аппарате пока не раскрываются. Параллельно «Кронштадт» занимается созданием экспортной версии беспилотника — «Орион-Э». Дальность действия этого аппарата составляет 300 километров. Он сможет нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов.

Помимо «Ориона» в России ведется разработка тяжелого ударного беспилотника «Альтаир». Его созданием занимается казанское Опытно-конструкторское бюро имени Симонова и «Кронштадт». Разработка «Альтаира» ведется в рамках проекта «Альтиус-М». Работы проводятся с 2011 года. В июле 2016 года первый опытный образец аппарата выполнил первый полет.

Максимальная взлетная масса перспективного беспилотника составляет пять тонн при длине 12 метров и размахе крыла — около 30 метров. Аппарат способны находиться в воздухе около 48 часов. Беспилотник сможет вести разведку с высоты 12 тысяч метров, а дальность его полета составит около десяти тысяч километров.

Василий Сычёв.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Полимерную литографию приспособили для поиска эффективных металлических катализаторов
Механизм Хиггса поможет объяснить существование темной материи
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Польша высылает российских дипломатов
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь