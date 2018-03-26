Разработчики показали российский ударный беспилотник

Петербургская группа компаний «Кронштадт» на своей странице «ВКонтакте» впервые опубликовала фотографию перспективного российского ударного беспилотного летательного аппарата «Орион». На фотографии изображен аппарат с бортовым номером «01», проходящий летный испытания.

На протяжении последних лет в России ведутся несколько программ разработки ударных беспилотников. О необходимости создания таких аппаратов неоднократно заявляли представители Министерства обороны России. Считается, что ударные беспилотники позволяют с высокой точностью наносить удары по целям противника, не подвергая риску пилотов и существенно снижая расходы на военные операции.

Разработка аппарата «Орион» ведется в рамках программы «Иноходец». Работы начались в октябре 2011 года. Максимальная взлетная масса перспективного беспилотника составляет 1,2 тонны. Максимальная продолжительность его полета составляет не менее 24 часов, а высота — около восьми тысяч метров. Российский беспилотник может нести полезную нагрузку массой до 300 килограммов.

Планер российского ударного беспилотника практически полностью выполнен из композиционных материалов. Другие подробности об аппарате пока не раскрываются. Параллельно «Кронштадт» занимается созданием экспортной версии беспилотника — «Орион-Э». Дальность действия этого аппарата составляет 300 километров. Он сможет нести полезную нагрузку массой до 200 килограммов.

Помимо «Ориона» в России ведется разработка тяжелого ударного беспилотника «Альтаир». Его созданием занимается казанское Опытно-конструкторское бюро имени Симонова и «Кронштадт». Разработка «Альтаира» ведется в рамках проекта «Альтиус-М». Работы проводятся с 2011 года. В июле 2016 года первый опытный образец аппарата выполнил первый полет.

Максимальная взлетная масса перспективного беспилотника составляет пять тонн при длине 12 метров и размахе крыла — около 30 метров. Аппарат способны находиться в воздухе около 48 часов. Беспилотник сможет вести разведку с высоты 12 тысяч метров, а дальность его полета составит около десяти тысяч километров.