В Самаре в апреле пройдут три общегородских субботника

Источник: AP 2018

«Мы с вами не просто проводим месячник по благоустройству, мы готовимся к приёму гостей со всего мира. Поэтому все усилия, транспортные и технические резервы должны быть использованы по максимуму», — сказала глава Самары Елена Лапушкина.

По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрея Семенова, в этом году состоится три общегородских субботника: 14 апреля — Гагаринский субботник, 21 апреля — основной, и 28 апреля — итоговый.

За период месячника планируется восстановить и покрасить дорожные знаки, световые опоры, ограждения, мусорные контейнеры, малые архитектурные формы и остановочные павильоны, а также провести работы по нанесению дорожной разметки и помывке улиц. Кроме того, особое внимание будет уделено озеленению территорий.

«Не забывайте о том, что в городе продолжает действовать программа “Цветущая Самара”. В этом году количество высаженных цветов будет увеличено в 1,5 раза, но не стоит на этом останавливаться. По максимуму вовлекайте собственников объектов потребительского рынка в её реализацию», — подчеркнула Елена Лапушкина, обращаясь к руководителям районных администраций.