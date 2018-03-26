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10Луминале-2018
14:36 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Помощник Мавроди подтвердил его смерть

Сергей Мавроди скончался в Москве в возрасте 62 лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил помощник С. Мавроди Александр Власов.

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«Факт смерти подтверждаю. У него были хронические заболевания», — сказал он.

С. Мавроди известен как организатор крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ». По сообщениям СМИ, С. Мавроди был госпитализирован ночью из-за боли в сердце.

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