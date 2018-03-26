Помощник Мавроди подтвердил его смерть
Сергей Мавроди скончался в Москве в возрасте 62 лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил помощник С. Мавроди Александр Власов.
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Сергей Мавроди скончался в Москве в возрасте 62 лет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил помощник С. Мавроди Александр Власов.
«Факт смерти подтверждаю. У него были хронические заболевания», — сказал он.
С. Мавроди известен как организатор крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ». По сообщениям СМИ, С. Мавроди был госпитализирован ночью
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