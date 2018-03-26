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10Луминале-2018
14:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

«Вести» узнали, как готовятся к приходу «большой воды» на Новосибирской ГЭС

Вода с вершин алтайских гор определяет ход половодья в нашем регионе. Обезопасить мегаполис от стихии позволяет плотина Новосибирской ГЭС. Как там сегодня готовятся к трудностям паводка? Чего ждут и есть ли надежда на благосклонность природы?

Источник: Вести - Новосибирск

Большую воду на Алтае встречают первыми. Уже подтоплены почти две сотни домов, размыты дороги. Дамбы — что детские игрушки перед стихией. На пути обского потока единственный заслон — Новосибирская ГЭС.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Здесь, в Новосибирске, специалисты ГЭС следят за тем, как развивается половодье на Алтае, однако ждать того, что эта вода дойдет до Новосибирска со дня на день, не стоит: время добегания волны — две недели».

Всё по графику, без сюрпризов, отмечают гидроэнергетики. Стихию тут облачают в цифры и таблицы — только так есть шанс с ней справиться. Объём снеговой воды в шесть раз превышает объём водохранилища, поэтому сбрасывать воду начинают ещё в ноябре. До уровня «мёртвого объема» — ниже которого не опуститься — остается метр.

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Дмитрий Дроздов, начальник оперативной службы филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС»: «В настоящее время по заданию Верхне-Обского БВУ у нас задание — 1000 кубометров (плюс минус), три недели назад оно было незначительно увеличено. Минимальные уровни по сработке мы ожидаем во второй декаде апреля».

К 10 апреля Новосибирское водохранилище полностью подготовят к приёму талых вод. Сейчас — проверка оборудования: затворы, краны, подъёмники. Чтобы всё — как часы.

Алексей Андрианов, начальник службы эксплуатации филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС»: «Уже подготовлены переносные откачивающие средства, сформированы все аварийные бригады. То есть персонал уже готов к круглосуточной работе при необходимости».

Приток сегодня не самый мощный, год назад вода прибывала быстрее. Да и снегозапасы, предварительно, не так велики. Может, обойдется?

Наталья Никитина, руководитель группы режимов оперативной службы филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС»: «По водосбору Новосибирского водохранилища были последние данные на 20 марта — это 70% от нормы. Однако это не означает, что гидрограф притока будет ниже нормы, потому что он ещё зависит от осадков и от температуры».

 И, конечно, самые важные данные — результаты снегомерной экспедиции на Алтай. Она завершилась в эти выходные. Чего ждать от природы? Свой прогноз на половодье гидрологи представят в ближайшие дни.

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