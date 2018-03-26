В Челябинске завоют электросирены
В городе пройдет плановая проверка системы оповещения населения.
В городе пройдет плановая проверка системы оповещения населения.
В среду, 28 марта, в Челябинске заработают электросирены и громкоговорители — в городе пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Единую
В этот день челябинцы услышат единый сигнал «Внимание всем!» в течение пяти минут (с 12.00 до 15.00). Его включают в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия или военных действий.
В среду данную информацию следует принять к сведению, никаких действий не предпринимать. Но если такой сигнал зазвучит без предварительного объявления, гражданам следует немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тех, кто находятся на улице, в транспорте или общественных местах, оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб.
«Техническая проверка на Южном Урале проводится ежегодно. Целью данного мероприятия является отработка возможности перехвата радио и телетрансляционных узлов, а также проверка технического состояния электросирен и громкоговорителей», — говорится в сообщении.
Напомним, с 26 марта по 10 апреля пройдет массовая работа со льдом на реках Южного Урала. Меры для защиты от паводка традиционные: распил, чернение льда (покрытие отходами угля или мазута, черный цвет притягивает солнечные лучи — лед тает. — Прим. АН «Доступ»), а также взрывные работы. 4 апреля в областном центре состоится заседание КЧС под руководством губернатора Бориса Дубровского, где подведут промежуточные итоги противопаводковой кампании.
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