В Челябинске завоют электросирены

Источник: AP 2018

В среду, 28 марта, в Челябинске заработают электросирены и громкоговорители — в городе пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинска.

В этот день челябинцы услышат единый сигнал «Внимание всем!» в течение пяти минут (с 12.00 до 15.00). Его включают в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия или военных действий.

В среду данную информацию следует принять к сведению, никаких действий не предпринимать. Но если такой сигнал зазвучит без предварительного объявления, гражданам следует немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Тех, кто находятся на улице, в транспорте или общественных местах, оповещают сотрудники полиции, пожарной охраны и других служб.

«Техническая проверка на Южном Урале проводится ежегодно. Целью данного мероприятия является отработка возможности перехвата радио и телетрансляционных узлов, а также проверка технического состояния электросирен и громкоговорителей», — говорится в сообщении.