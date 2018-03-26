Как вести себя при возникновении пожара в торговом центре: нельзя пользоваться лифтом и эскалатором, о чем еще нужно знать — рекомендации МЧС Башкирии
УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Как спастись при пожаре в общественном месте, таком, как торговый центр или кинотеатр, рассказали в управлении МЧС по Башкортостану. Ввиду трагедии, которая случилась в воскресенье, 25 марта в Кемерове, в ведомстве считают нелишним напомнить гражданам о правилах безопасности в общественных местах.
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