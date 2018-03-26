Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
Маски сброшены: как Макаревич высказался о россиянах
СМИ: Дмитрий Шепелев прячет сына Жанны Фриске за границей
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
У Англии отнимают бизнес: Истерика Мэй имеет финансовые основания
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Свидетели трагедии в Кемерово поведали о бездействии персонала ТЦ
Кремль может раскрыть британских шпионов – СМИ
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Анфиса Чехова похвасталась успехами в похудении
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
10Луминале-2018
14:40 (мск), источник: ИА Башинформ

Как вести себя при возникновении пожара в торговом центре: нельзя пользоваться лифтом и эскалатором, о чем еще нужно знать — рекомендации МЧС Башкирии

УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Как спастись при пожаре в общественном месте, таком, как торговый центр или кинотеатр, рассказали в управлении МЧС по Башкортостану. Ввиду трагедии, которая случилась в воскресенье, 25 марта в Кемерове, в ведомстве считают нелишним напомнить гражданам о правилах безопасности в общественных местах.

32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

При посещении торгово-развлекательных комплексов в первую очередь необходимо обратить внимание на планы эвакуации, которые есть в каждом таком заведении. Обычно они размещены на видных местах. Второе — надо постараться запомнить планировку этажа и ближайшее расположение эвакуационных выходов и средств первичного пожаротушения.

В случае пожара необходимо оповестить о нем людей и персонал объекта с целью организации эвакуации. Для оповещения необходимо воспользоваться ручными пожарными извещателями, расположенными на стенах вблизи эвакуационных выходов.

Читайте также
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент

После этого необходимо сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны по телефону 01 или 101 с сотового.

Для эвакуации необходимо использовать эвакуационные выходы, обозначенные световыми табло «Выход» и соответствующими указателями направления движения. При эвакуации запрещается использовать лифты и эскалаторы, подчеркнули в пресс-службе МЧС по РБ.

По данным ведомства, в республике расположено 348 объектов торговли категории значительного риска (с одновременным пребыванием более 200 человек) и 1533 объекта торговли категории среднего риска (с одновременным пребыванием от 50 до 200 человек).

Основными нарушениями требований пожарной безопасности на этих объектах могут являться: незнание персоналом действий при возникновении пожара; неисправность систем автоматической противопожарной защиты зданий; несоответствие требованиям путей эвакуации и эвакуационных выходов; отделка путей эвакуации и зальных помещений.

Несмотря на то, что сейчас по российскому законодательству малое предпринимательство находится на надзорных каникулах и проверять их в это время невозможно, сегодня, 26 марта на совещании в республиканском правительстве принято решение провести внеплановые проверки торговых центров региона. Тем более на этой неделе у школьников начались весенние каникулы. Поэтому под особый контроль будут взяты места, которые посещают дети: кинотеатры, общественные места и места массового пребывания людей.

Напомним, крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, по предварительным данным, унес жизни 64 человек, в том числе детей. Судьба десятков человек остается неизвестной.

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур
Во время загрузки произошла ошибка.
14:12 (мск)© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Рустэм Хамитов выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Польша высылает российских дипломатов
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля Впрочем, речи о полной отмене наказания за завладение чужим транспортом не идет, наоборот, в некоторых ситуациях оно может стать суровее
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
В Венесуэле разрешили покупать недвижимость за новую криптовалюту
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь