Как вести себя при возникновении пожара в торговом центре: нельзя пользоваться лифтом и эскалатором, о чем еще нужно знать — рекомендации МЧС Башкирии

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При посещении торгово-развлекательных комплексов в первую очередь необходимо обратить внимание на планы эвакуации, которые есть в каждом таком заведении. Обычно они размещены на видных местах. Второе — надо постараться запомнить планировку этажа и ближайшее расположение эвакуационных выходов и средств первичного пожаротушения.

В случае пожара необходимо оповестить о нем людей и персонал объекта с целью организации эвакуации. Для оповещения необходимо воспользоваться ручными пожарными извещателями, расположенными на стенах вблизи эвакуационных выходов.

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После этого необходимо сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны по телефону 01 или 101 с сотового.

Для эвакуации необходимо использовать эвакуационные выходы, обозначенные световыми табло «Выход» и соответствующими указателями направления движения. При эвакуации запрещается использовать лифты и эскалаторы, подчеркнули в пресс-службе МЧС по РБ.

По данным ведомства, в республике расположено 348 объектов торговли категории значительного риска (с одновременным пребыванием более 200 человек) и 1533 объекта торговли категории среднего риска (с одновременным пребыванием от 50 до 200 человек).

Основными нарушениями требований пожарной безопасности на этих объектах могут являться: незнание персоналом действий при возникновении пожара; неисправность систем автоматической противопожарной защиты зданий; несоответствие требованиям путей эвакуации и эвакуационных выходов; отделка путей эвакуации и зальных помещений.

Несмотря на то, что сейчас по российскому законодательству малое предпринимательство находится на надзорных каникулах и проверять их в это время невозможно, сегодня, 26 марта на совещании в республиканском правительстве принято решение провести внеплановые проверки торговых центров региона. Тем более на этой неделе у школьников начались весенние каникулы. Поэтому под особый контроль будут взяты места, которые посещают дети: кинотеатры, общественные места и места массового пребывания людей.