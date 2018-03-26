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10Луминале-2018
14:43 (мск), источник: ИА Башинформ

Прокуратура Башкирии организовала проверки объектов с массовым пребыванием людей

УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В связи с произошедшим 25 марта в городе Кемерово крупным пожаром в торгово-развлекательном комплексе, повлекшим многочисленные жертвы, прокуратура Башкортостана организовала проверки на всех объектах с массовым пребыванием людей.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, к надзорным мероприятиям в обязательном порядке будут привлечены специалисты МЧС, Государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору.

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Проверке подлежит соблюдение собственниками и иными ответственными лицами требований противопожарного и градостроительного законодательства. Особое внимание будет обращено на функционирование систем оповещения и автоматического пожаротушения, наличие и доступность путей эвакуации.

Решение провести внеплановые проверки принято 26 марта на совещании в республиканском правительстве. В ближайшие дни сотрудники федеральных надзорных ведомств проинспектируют не только ТЦ, но и кинотеатры, общественные места и места массового пребывания людей.

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14:12 (мск)© Ньюстюб
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