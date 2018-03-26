Прокуратура Башкирии организовала проверки объектов с массовым пребыванием людей

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Как сообщает пресс-служба ведомства, к надзорным мероприятиям в обязательном порядке будут привлечены специалисты МЧС, Государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору.

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Проверке подлежит соблюдение собственниками и иными ответственными лицами требований противопожарного и градостроительного законодательства. Особое внимание будет обращено на функционирование систем оповещения и автоматического пожаротушения, наличие и доступность путей эвакуации.