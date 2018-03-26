Прокуратура Башкирии организовала проверки объектов с массовым пребыванием людей
УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В связи с произошедшим 25 марта в городе Кемерово крупным пожаром в
УФА, 26 мар 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В связи с произошедшим 25 марта в городе Кемерово крупным пожаром в
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Проверке подлежит соблюдение собственниками и иными ответственными лицами требований противопожарного и градостроительного законодательства. Особое внимание будет обращено на функционирование систем оповещения и автоматического пожаротушения, наличие и доступность путей эвакуации.
Решение провести внеплановые проверки принято 26 марта на совещании в республиканском правительстве. В ближайшие дни сотрудники федеральных надзорных ведомств проинспектируют не только ТЦ, но и кинотеатры, общественные места и места массового пребывания людей.
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