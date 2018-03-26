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10Луминале-2018
14:21 (мск), источник: Podrobno.uz

Самарканд попал в список самых красивых Instagram-мест мира

Эксперты австралийского портала Skyscanner составили рейтинг самых красивых мест для пользователей Instagram.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Эксперты австралийского портала Skyscanner составили рейтинг самых красивых мест для пользователей Instagram. Самарканд занимает в нем шестое место.

Instagram на сегодняшний день является одной из самых популярных социальных сетей мира. Эксперты австралийской версии портала Skyscanner решили создать специальный рейтинг для всех активных пользователей данной сети. В него вошли 15 самых красивых, впечатляющих и идеально подходящих для фотосъёмок мест на нашей планете. Самарканд опережает достопримечательности Египта, США, Малайзии, Перу, Японии, Китая, Фиджи, Австралии и Танзании, уступив исландскому Рейкьявику, ново-зеландскому Квинстауну, шотландскому острову Скай, российскому озеру Байкал, горному массиву Аннапурна в Непале.

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Для справки: компания Skyscanner была основана в 2001 году тремя IT специалистами. В 2004 году, был открыт офис компании в Эдинбурге (Шотландия). Веб-сайт компании доступен на 30 языках, включая русский, испанский, китайский, польский, португальский и японский.

В настоящее время веб-сайт Skyscanner посещает более 60 миллионов человек ежемесячно. Каждый день, система обрабатывает более 1 миллиона поисковых запросов.

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