Самарканд попал в список самых красивых Instagram-мест мира
Эксперты австралийского портала Skyscanner составили рейтинг самых красивых мест для пользователей Instagram.
Эксперты австралийского портала Skyscanner составили рейтинг самых красивых мест для пользователей Instagram.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Эксперты австралийского портала Skyscanner составили рейтинг самых красивых мест для пользователей Instagram. Самарканд занимает в нем шестое место.
Instagram на сегодняшний день является одной из самых популярных социальных сетей мира. Эксперты австралийской версии портала Skyscanner решили создать специальный рейтинг для всех активных пользователей данной сети. В него вошли 15 самых красивых, впечатляющих и идеально подходящих для фотосъёмок мест на нашей планете. Самарканд опережает достопримечательности Египта, США, Малайзии, Перу, Японии, Китая, Фиджи, Австралии и Танзании, уступив исландскому Рейкьявику,
Для справки: компания Skyscanner была основана в 2001 году тремя IT специалистами. В 2004 году, был открыт офис компании в Эдинбурге (Шотландия).
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