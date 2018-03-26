Десантники и силовики провели учения в Алматинской области

Источник: Kazinform

Условно, на топографических картах десантники, сотрудники КНБ, МВД и Службы государственной охраны выставили блокпосты в районе проведения операции, и взяли под охрану особо важные государственные объекты.

Читайте также К 2020 году боевая мощь Вооруженных Сил РК должна вырасти в полтора раза

«Учение прошло в три этапа и продолжалось трое суток. На первом из них войсковая часть 61993 была поднята по тревоге, организована охрана особо важных государственных объектов, правоохранительным органам оказано содействие в выполнении задач служебно-боевой деятельности. На втором этапе личный состав части обеспечил режим чрезвычайного положения. На третьем, личный состав войсковой части, выполнив задачи по обеспечению правопорядка в городе, совершил марш в пункт постоянной дислокации», — рассказал командир войсковой части 61993 подполковник Булат Дюсембаев.

В ходе учения были заслушаны доклады командования войсковой частью, отработаны тактические нормативы, развернут пункт питания для участников учений.

При проверке и заслушивании штабов батальонов в лучшую сторону отмечен начальник штаба десантно-штурмового батальона на БТР капитан Айбек Айтмаханов.