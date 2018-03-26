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10Луминале-2018
14:16 (мск), источник: Kazinform

Десантники и силовики провели учения в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Учения десантно-штурмовых войск совместно с сотрудниками КНБ и МВД провели накануне в Алматы на базе войсковой части 61993, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Условно, на топографических картах десантники, сотрудники КНБ, МВД и Службы государственной охраны выставили блокпосты в районе проведения операции, и взяли под охрану особо важные государственные объекты.

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«Учение прошло в три этапа и продолжалось трое суток. На первом из них войсковая часть 61993 была поднята по тревоге, организована охрана особо важных государственных объектов, правоохранительным органам оказано содействие в выполнении задач служебно-боевой деятельности. На втором этапе личный состав части обеспечил режим чрезвычайного положения. На третьем, личный состав войсковой части, выполнив задачи по обеспечению правопорядка в городе, совершил марш в пункт постоянной дислокации», — рассказал командир войсковой части 61993 подполковник Булат Дюсембаев.

В ходе учения были заслушаны доклады командования войсковой частью, отработаны тактические нормативы, развернут пункт питания для участников учений.

При проверке и заслушивании штабов батальонов в лучшую сторону отмечен начальник штаба десантно-штурмового батальона на БТР капитан Айбек Айтмаханов.

Как отметил командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев, все задачи, поставленные перед личным составом войсковой части выполнены в полном объеме.

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