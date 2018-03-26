Десантники и силовики провели учения в Алматинской области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Учения
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Учения
Условно, на топографических картах десантники, сотрудники КНБ, МВД и Службы государственной охраны выставили блокпосты в районе проведения операции, и взяли под охрану особо важные государственные объекты.
«Учение прошло в три этапа и продолжалось трое суток. На первом из них войсковая часть 61993 была поднята по тревоге, организована охрана особо важных государственных объектов, правоохранительным органам оказано содействие в выполнении задач
В ходе учения были заслушаны доклады командования войсковой частью, отработаны тактические нормативы, развернут пункт питания для участников учений.
При проверке и заслушивании штабов батальонов в лучшую сторону отмечен начальник штаба
Как отметил командующий
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