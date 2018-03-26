Калининградский школьник стал призёром всероссийской олимпиады по астрономии
Десятиклассник из Калининграда Матвей Юшкин стал призёром всероссийской олимпиады по астрономии. Об этом «Клопс» сообщили в
Десятиклассник из Калининграда Матвей Юшкин стал призёром всероссийской олимпиады по астрономии. Об этом «Клопс» сообщили в
В интеллектуальном состязании, прошедшем в Волгограде, принимали участие трое школьников из Калининградской области.
«Для Матвея это достижение стало закономерным итогом нескольких лет подготовки, в том числе и в университетской олимпиадной школе. А девятиклассницам из лицея № 18 Александре Шароновой и Маргарите Арофикиной, к сожалению, не удалось завоевать награды. Но выход в финальный этап олимпиады сам по себе является большим достижением. Так что у девочек всё ещё впереди», — рассказал руководитель астрономического сообщества Алексей Байгашов, сопровождавший школьников в Волгограде.
В финальном этапе всероссийской олимпиады по астрономии участвовали почти двести учеников 9−11 классов со всей страны. Матвей Юшкин по итогам трёх туров набрал 125 баллов.
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