Калининградский школьник стал призёром всероссийской олимпиады по астрономии

«Для Матвея это достижение стало закономерным итогом нескольких лет подготовки, в том числе и в университетской олимпиадной школе. А девятиклассницам из лицея № 18 Александре Шароновой и Маргарите Арофикиной, к сожалению, не удалось завоевать награды. Но выход в финальный этап олимпиады сам по себе является большим достижением. Так что у девочек всё ещё впереди», — рассказал руководитель астрономического сообщества Алексей Байгашов, сопровождавший школьников в Волгограде.