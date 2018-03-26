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16:10 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградский школьник стал призёром всероссийской олимпиады по астрономии

Десятиклассник из Калининграда Матвей Юшкин стал призёром всероссийской олимпиады по астрономии. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе БФУ им. И. Канта.

В интеллектуальном состязании, прошедшем в Волгограде, принимали участие трое школьников из Калининградской области.

«Для Матвея это достижение стало закономерным итогом нескольких лет подготовки, в том числе и в университетской олимпиадной школе. А девятиклассницам из лицея № 18 Александре Шароновой и Маргарите Арофикиной, к сожалению, не удалось завоевать награды. Но выход в финальный этап олимпиады сам по себе является большим достижением. Так что у девочек всё ещё впереди», — рассказал руководитель астрономического сообщества Алексей Байгашов, сопровождавший школьников в Волгограде.

В финальном этапе всероссийской олимпиады по астрономии участвовали почти двести учеников 9−11 классов со всей страны. Матвей Юшкин по итогам трёх туров набрал 125 баллов.

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