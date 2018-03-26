В Челябинской области начались подрывные работы на реках
Паводок в текущем году ожидается в пределах средних многолетних значений.
Паводок в текущем году ожидается в пределах средних многолетних значений.
В муниципалитетах Челябинской области начались работы по защите населения и объектов инфраструктуры от половодья — в местах, где прогнозируются заторы льда, будут проведены взрывные работы, чернение и распиловка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
По словам
В целях предупреждения ЧС, а также защиты мостов, гидротехнических сооружений и населенных пунктов в ближайшие дни на водных объектах пройдут взрывные работы. Они начнутся в Варненском, Ашинском, Брединском, Октябрьском районах и Троицке. В целях реагирования на угрозу весеннего половодья определена группировка сил и средств РСЧС численностью 9 456 человек, 1 893 единицы техники, 126 единиц плавсредств и четыре воздушных судна.
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