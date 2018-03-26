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10Луминале-2018
14:49 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинской области начались подрывные работы на реках

Паводок в текущем году ожидается в пределах средних многолетних значений.

В муниципалитетах Челябинской области начались работы по защите населения и объектов инфраструктуры от половодья — в местах, где прогнозируются заторы льда, будут проведены взрывные работы, чернение и распиловка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По словам вице-губернатора Олега Климова, правительство Челябинской области 16 марта получило прогноз Росгидромета о том, как будет проходить паводок. Комиссия по чрезвычайным ситуациям уже оценивает готовность органов местного самоуправления к обеспечению безопасности в период весеннего половодья. Климов сообщил, что паводок в текущем году ожидается в пределах средних многолетних значений.

В целях предупреждения ЧС, а также защиты мостов, гидротехнических сооружений и населенных пунктов в ближайшие дни на водных объектах пройдут взрывные работы. Они начнутся в Варненском, Ашинском, Брединском, Октябрьском районах и Троицке. В целях реагирования на угрозу весеннего половодья определена группировка сил и средств РСЧС численностью 9 456 человек, 1 893 единицы техники, 126 единиц плавсредств и четыре воздушных судна.

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