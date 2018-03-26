В Челябинской области начались подрывные работы на реках

В муниципалитетах Челябинской области начались работы по защите населения и объектов инфраструктуры от половодья — в местах, где прогнозируются заторы льда, будут проведены взрывные работы, чернение и распиловка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По словам вице-губернатора Олега Климова, правительство Челябинской области 16 марта получило прогноз Росгидромета о том, как будет проходить паводок. Комиссия по чрезвычайным ситуациям уже оценивает готовность органов местного самоуправления к обеспечению безопасности в период весеннего половодья. Климов сообщил, что паводок в текущем году ожидается в пределах средних многолетних значений.