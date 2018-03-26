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15:12 (мск), источник: СуперОмск

Омские полицейские заговорили об ужесточении наказания для догхантеров

В среду, 26 марта, на пресс-конференции заместитель начальника отдела полиции № 1 по Омску Владислав Беломестнов рассказал о проверке истории с отравлением хаски-канистерапевта Лексуса.

Хозяйка погибшего пса написала заявление в полицию. Пока что идет сбор информации. Уголовное дело возбудят после оглашения результатов экспертизы.

«Сейчас начался сбор информации для проверки сообщения об отравлении собаки по кличке Лексус. Отслежен маршрут движения животного. Сотрудниками полиции просматривались камеры видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать подбросившего отравленные продукты, — рассказал сотрудник полиции. — Сбор информации обновляется. Хозяйка поясняет, что отравление могло произойти в течение двух дней, когда она выезжала за город. Уголовное дело возбуждается после экспертизы».

По словам замначальника отдела полиции № 1 по Омску, в новой редакции статьи 245 УК РФ упрощена процедура возбуждения уголовного дела. Ранее это происходило крайне редко. Он также привел статистику по приговорам для того, кто жестоко обращается с животными.

«С 2011 по 2016 годы в Омской области не было ни одного приговора по делу о жестоком обращении с животными, хотя было два десятка таких дел. Полицейские не хотели возбуждать. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, — отметил Владислав Беломестнов. — Уже есть приговоры по таким случаям, я это связываю с приходом нового начальника УМВД по Омской области (Леонида Коломийца — в январе 2017 г., — прим. ред.). Если люди чаще будут обращаться в полицию и писать СМИ, дела будут заводить чаще».

В свою очередь, правозащитник Игорь Пушкарь призвал владельцев собак и других животных активнее обращаться в правоохранительные органы.

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