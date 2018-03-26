Башгидромет: осадков в апреле ожидается больше нормы
Синоптики озвучили прогноз погоды в республике на длительный срок.
Синоптики озвучили прогноз погоды в республике на длительный срок.
По сообщению Башгидромета осадков в грядущем апреле ожидается больше нормы.
Среднемесячная температура воздуха второго весеннего месяца в республике будет равняться 3−5 градусам, что соответствует среднемноголетним значениям.
По данным синоптиков с мая по сентябрь температура воздуха в Башкирии будет соответствовать среднемноголетним значениям, только в июле в северных районах ожидается превышение нормы. Осадков в эти пять месяцев также ожидается около нормы.
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