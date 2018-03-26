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14:56 (мск), источник: АиФ Уфа

Башгидромет: осадков в апреле ожидается больше нормы

Синоптики озвучили прогноз погоды в республике на длительный срок.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 80% 776 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

По сообщению Башгидромета осадков в грядущем апреле ожидается больше нормы.

Среднемесячная температура воздуха второго весеннего месяца в республике будет равняться 3−5 градусам, что соответствует среднемноголетним значениям.

По данным синоптиков с мая по сентябрь температура воздуха в Башкирии будет соответствовать среднемноголетним значениям, только в июле в северных районах ожидается превышение нормы. Осадков в эти пять месяцев также ожидается около нормы.

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