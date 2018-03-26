Генпрокуратура проверит все развлекательные центры после пожара в Кемерово

В связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, Буксман поручил региональным прокурорам совместно с МЧС провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.