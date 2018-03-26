Генпрокуратура проверит все развлекательные центры после пожара в Кемерово

Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
В связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, Буксман поручил региональным прокурорам совместно с МЧС провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.
В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять меры реагирования, устранив нарушения.
Отмечается, что поручение направлено в прокуратуры во всех регионах страны.
Ранее сообщалось, что число жертв пожара в кемеровском ТЦ превысило 60. Пожар произошел 25 марта.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.