В Кемеровской области объявлен трехдневный траур
Губернатор Аман Тулеев подписал соответствующее распоряжение.
Губернатор Аман Тулеев подписал соответствующее распоряжение.
На территории Кемеровской области объявлен трехдневный траур в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».
Об этом сообщает
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