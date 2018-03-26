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15:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

Губернатор Аман Тулеев подписал соответствующее распоряжение.

На территории Кемеровской области объявлен трехдневный траур в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Траур будет проходить 27, 26 и 28 марта. На всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Кемеровской области. Организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям рекомендовано отменить все развлекательные программы.

Также сообщается, что 26—27 марта пройдет всекузбасский межконфессиональный молебен по погибшим и пострадавшим в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

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