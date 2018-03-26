Энергетики Петербурга предупреждают: в городе начались температурные испытания теплосетей

Воду нагревают до 110-ти градусов и под давлением подают в трубы. Такие тесты энергетики проводят редко — раз в пять лет. Для сравнения, гидравлические испытания устраивают каждый год в межотопительный сезон. Утром кипяток подали в магистрали в районе Московского проспекта и набережной Обводного канала — ГУП «ТЭК» запланировало 94 испытания в 13 районах города. Компания «Теплосеть Петербурга» начнет проверки в среду, 28-го марта. Трубы будут испытывать в исторической части города — Центральном и Адмиралтейском районах.