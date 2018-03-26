На дорогах Челябинской области вводятся ограничения для большегрузов
В Челябинской области с 16 апреля на автодорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения вводится ограничение движения для большегрузов. Соответствующий приказ подписал министр дорожного хозяйства и транспорта области Дмитрий Микулик, сообщили Накануне.RU в
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