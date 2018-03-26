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16:08 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Сестрорецке спасли и выпустили на свободу филина

Петербуржцы спасли краснокнижного филина-утопленника.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Редкая птица пыталась поймать утку, но промахнулась и угодила в воду. Захлебнувшегося пернатого хищника, не способного взлететь, обнаружили на одном из пляжей Сестрорецка спасатели. Они же передали пострадавшего в реабилитационный центр «Сирин».

Ветеринарный осмотр показал, что это молодая самка, слишком стройная для своего возраста. Но главная проблема на тот момент была вода в лёгких птицы. В кислородной камере птица провела двое суток. Филин съедал по три крысы ежедневно и, наконец, приобрёл приятную округлую форму. Тогда его и выпустили на свободу недалеко от того места, где нашли — в заказнике Сестрорецкое болото. На память о своём приключении сова получила по кольцу отслеживания на каждую лапу.

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