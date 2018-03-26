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16:46 (мск), источник: Newsroom24.ru

Толщина льда сократилась до 4−5 см в районе мостов в Нижнем Новгороде

МЧС напоминает рыбакам, что безопасным считается лед толщиной не менее 15 см.

Источник: Newsroom24.ru

Толщина льда сократилась до 4−5 см в районе мостов в Нижнем Новгороде по состоянию на 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Самый тонкий лёд — на Волге, в районе железнодорожного моста — всего 4 см, толщина льда на Оке, в районе метромоста — 5 см, столько же — на Волге в районе Стрелки. В районе переправы на Бор — 22 см, на Волге в районе Гребного канала — 28 см.

Всем любителям зимней рыбалки МЧС напоминает, что безопасным является лед толщиной не менее 15 см при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно. В устьях, притоках и на середине реки лед слабее; не прочен лед в местах быстрого течения, бьющих ключей, стоков и в местах произрастания растительности. Если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

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