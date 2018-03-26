Губернатор Прикамья поручил проверить, как обстоят дела с безопасностью в торговых центрах

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Губернатор Прикамья Максим Решетников во вступительном слове выразил соболезнования родным и близким погибших из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и призвал проверить в регионе места массового скопления людей на предмет безопасности.

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«Хочу выразить слова соболезнования от себя и всех жителей Пермского края городу Кемерово. Сил, мужества семьям погибших, скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Предлагаю тщательно проверить, как обстоят дела с безопасностью в торговых центрах и других местах массового скопления людей», — сказал губернатор.

В первую очередь он призвал обратить внимание на объекты, где ранее фиксировались нарушения. «Прошу все ответственные ведомства подключиться. Уверен, что по линии правительства РФ и правоохранительных органов соответствующие поручения поступят, но предлагаю не дожидаться их», — подчеркнул Решетников. Координировать эту работу глава региона поручил Андрею Ковтуну, министру территориальной безопасности Пермского края.