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16:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Работающих челябинцев приглашают на диспансеризацию в выходной день

Горожане смогут пройти осмотры у специалистов и сдать анализы.

Челябинцы, не успевающие посетить врача из-за рабочего графика, смогут пройти диспансеризацию в выходной день, ближайшая акция в медучреждениях состоится в субботу, 31 марта, сообщают в пресс-службе городской администрации.

В рамках диспансеризации горожане смогут пройти обследования, сдать анализы и побывать на осмотрах у врачей. Этот комплекс мер призван вовремя выявлять опасные хронические заболевания и риски их развития. На диспансеризацию приглашают челябинцев старше 18 лет, чей возраст кратен трём — 21, 24, 27, 30 и т. д.

Добавим, что профилактические осмотры можно пройти и в будние дни: для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом, предварительная запись не нужна.

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