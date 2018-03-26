Работающих челябинцев приглашают на диспансеризацию в выходной день

Челябинцы, не успевающие посетить врача из-за рабочего графика, смогут пройти диспансеризацию в выходной день, ближайшая акция в медучреждениях состоится в субботу, 31 марта, сообщают в пресс-службе городской администрации.

В рамках диспансеризации горожане смогут пройти обследования, сдать анализы и побывать на осмотрах у врачей. Этот комплекс мер призван вовремя выявлять опасные хронические заболевания и риски их развития. На диспансеризацию приглашают челябинцев старше 18 лет, чей возраст кратен трём — 21, 24, 27, 30 и т. д.