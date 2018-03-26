Работающих челябинцев приглашают на диспансеризацию в выходной день
Горожане смогут пройти осмотры у специалистов и сдать анализы.
Горожане смогут пройти осмотры у специалистов и сдать анализы.
Челябинцы, не успевающие посетить врача
В рамках диспансеризации горожане смогут пройти обследования, сдать анализы и побывать на осмотрах у врачей. Этот комплекс мер призван вовремя выявлять опасные хронические заболевания и риски их развития. На диспансеризацию приглашают челябинцев старше 18 лет, чей возраст кратен трём — 21, 24, 27, 30
Добавим, что профилактические осмотры можно пройти и в будние дни: для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства с паспортом и полисом, предварительная запись не нужна.
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