В Краснодаре предупредили о мошенниках в сфере ЖКХ
Аферисты призывают горожан менять работоспособные водомеры.
Аферисты призывают горожан менять работоспособные водомеры.
В квартиры краснодарцев стали приходить незнакомцы, которые представляются сотрудниками РЭПа, водоканала или энергетиками. Они призывают срочно заменить счетчики на воду и сэкономить семейный бюджет, сообщили
Горожанам рассылают объявления с подписями начальника главы администрации района и прочих организаций, многие из которых даже не зарегистрированы в Краснодаре.
В «ГУК-Краснодар» напоминают, что выдавать предписание на поверку счетчика может только управляющая компания — например, если было зафиксировано вмешательство в работу прибора. Также инициатором поверки может выступить сам гражданин, если истек межповерочный срок работы счетчика: для горячей воды — это
Поверке счетчиков воды посвящены правила, закрепленные в постановлении Правительства РФ от 6 мая 2011 года.
Если услуги предлагают сторонние лица и вводят граждан в заблуждение относительно правил эксплуатации и поверки счетчиков, управляющая компания призывает обращаться в правоохранительные органы.
Сведения о дате поверки и о межповерочном интервале указаны в паспорте прибора учета. Информацию также можно уточнить в соответствующем секторе ИВЦ «ГУК-Краснодар». Номера телефонов и адрес указаны на квитанции ЖКУ.
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