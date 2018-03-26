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16:13 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре предупредили о мошенниках в сфере ЖКХ

Аферисты призывают горожан менять работоспособные водомеры.

В квартиры краснодарцев стали приходить незнакомцы, которые представляются сотрудниками РЭПа, водоканала или энергетиками. Они призывают срочно заменить счетчики на воду и сэкономить семейный бюджет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управляющей компании «ГУК-Краснодар».

Горожанам рассылают объявления с подписями начальника главы администрации района и прочих организаций, многие из которых даже не зарегистрированы в Краснодаре.

В «ГУК-Краснодар» напоминают, что выдавать предписание на поверку счетчика может только управляющая компания — например, если было зафиксировано вмешательство в работу прибора. Также инициатором поверки может выступить сам гражданин, если истек межповерочный срок работы счетчика: для горячей воды — это четыре-шесть лет, для холодной — шесть лет.

Поверке счетчиков воды посвящены правила, закрепленные в постановлении Правительства РФ от 6 мая 2011 года.

Если услуги предлагают сторонние лица и вводят граждан в заблуждение относительно правил эксплуатации и поверки счетчиков, управляющая компания призывает обращаться в правоохранительные органы.

Сведения о дате поверки и о межповерочном интервале указаны в паспорте прибора учета. Информацию также можно уточнить в соответствующем секторе ИВЦ «ГУК-Краснодар». Номера телефонов и адрес указаны на квитанции ЖКУ.

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