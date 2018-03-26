В Волгограде на всероссийской олимпиаде по астрономии установили три рекорда

В этом году впервые в нашей стране прошла всероссийская олимпиада по астрономии. Предмет, который долго отсутствовал в школьной программе, вернулся в нее только в 2017 году. А в 2018-м уже 188 школьников со всей страны приехали в Волгоград, чтобы побороться за звание лучших в этой сфере.