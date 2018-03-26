В Волгограде на всероссийской олимпиаде по астрономии установили три рекорда

В финальных испытаниях приняли участие юные знатоки звездного неба из 41 региона страны — ученики 9−11 классов. Проходила олимпиада в ВолГУ: три тура практических и теоретических заданий. В итоге в региональном зачете первое место заняла Москва, второе — Республика Мордовия, а третье — Санкт-Петербург.
Но Волгограду тоже есть чем гордиться, именно здесь на финале олимпиады по астрономии были побиты сразу три рекорда: по численности участников, среднему баллу, а также по количеству победителей и призеров, которыми стали 84 человека. Победители получили сертификаты на посещение лагерей «Артек» и «Океан», а также центров управления полетами и подготовки космонавтов. Отдельный сюрприз — личное поздравление ребят от космонавта-испытателя, Героя России Сергея Ревина.
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