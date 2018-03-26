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16:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде на всероссийской олимпиаде по астрономии установили три рекорда

В этом году впервые в нашей стране прошла всероссийская олимпиада по астрономии. Предмет, который долго отсутствовал в школьной программе, вернулся в нее только в 2017 году. А в 2018-м уже 188 школьников со всей страны приехали в Волгоград, чтобы побороться за звание лучших в этой сфере.

В финальных испытаниях приняли участие юные знатоки звездного неба из 41 региона страны — ученики 9−11 классов. Проходила олимпиада в ВолГУ: три тура практических и теоретических заданий. В итоге в региональном зачете первое место заняла Москва, второе — Республика Мордовия, а третье — Санкт-Петербург.

Но Волгограду тоже есть чем гордиться, именно здесь на финале олимпиады по астрономии были побиты сразу три рекорда: по численности участников, среднему баллу, а также по количеству победителей и призеров, которыми стали 84 человека. Победители получили сертификаты на посещение лагерей «Артек» и «Океан», а также центров управления полетами и подготовки космонавтов. Отдельный сюрприз — личное поздравление ребят от космонавта-испытателя, Героя России Сергея Ревина.

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