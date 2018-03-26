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16:40 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В домах пяти районов Казани 27 марта отключат свет

(Город Казань KZN.RU, 26 марта). 27 марта в некоторых домах Казани будет отключено электричество. Это связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители частных домов Авиастроительного района по улицам Верхоянская, Песочная и Пихтовая.

С 8.30 до 12.00 электричество будет отключено в Вахитовском районе в домах №№ 83, 85, 87 и 89 по адресу ул. Х. Такташ. С 9.00 до 13.00 света не будет в доме по адресу ул. Чехова, 4. С 13.00 до 17.00 отключение коснется жителей домов №№ 4а, 4б и 4 В по ул. Чехова.

С 8.30 до 17.00 в Кировском районе будет произведено отключение электричества по адресам: дома №№ 2, 4а, 10, 8а, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 по ул. Береговая; дома №№ 1−49 по Бирюзовому пер. ; дома №№ 2, 4 и 7 по Дачному пер. ; дома №№ 1−69 по ул. Займищенская; дома №№ 3, 5, 7, 9б, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 по Займищенскому пер. ; дома №№ 2−30 по ул. Лучевая; дома №№ 10, 13, 15, 17, 19, 25, 28, 27, 29, 32 по ул. Лучевая-Садовая; дома №№ 1−50 по ул. Майкопская; дома №№ 1−28, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 38, 58а, 60 по ул. Садовая; дома №№ 4−18 по ул. Сиреневая.

С 9.00 до 17.00 света не будет в административных зданиях Ново-Савиновского района по адресам ул. Адоратского, 58б, 63, 76, 78.

С 9.00 до 18.00 в поселке Новая Сосновка Советского района свет будет отключен в домах частного сектора по улицам 1-я Таежная, Вишневая, Компрессорщиков, Лесная, Машиностроителей, Сливовая, Спортивная, Яблоневая.

Полный график отключения света на текущую неделю опубликован в специальном разделе на портале KZN.RU.

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