«Юбилейные горьковские дни» пройдут 28—30 марта в Нижегородском театре драмы им. Горького. Об этом сообщили в театре. Как отмечается в сообщении, мероприятие приурочено к 150-летию писателя. В течение трех вечеров на сцене будут представлены абсолютно разные по жанру, по стилю, по интерпретации спектакли по пьесам Горького: