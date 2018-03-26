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16:45 (мск), источник: Newsroom24.ru

«Юбилейные горьковские дни» пройдут 28—30 марта в Нижегородском театре драмы им. Горького

Зрители увидят три спектаклю по пьесам Горького.

«Юбилейные горьковские дни» пройдут 28—30 марта в Нижегородском театре драмы им. Горького. Об этом сообщили в театре. Как отмечается в сообщении, мероприятие приурочено к 150-летию писателя. В течение трех вечеров на сцене будут представлены абсолютно разные по жанру, по стилю, по интерпретации спектакли по пьесам Горького:

— 28 марта (в день рождения Горького) — «На дне». Премьера состоялась в январе 2017 года. Над спектаклем работали: постановка, музыкальное оформление и сценография — Валерий Саркисов (Москва); художник по костюмам — Андрей Климов (Москва);.

— 29 марта — «Васса». Премьера состоялась в ноябре 2010 года. Над спектаклем работали: режиссер-постановщик — Народный артист Республики Северная Осетия-Алания Модест Абрамов; художник-постановщик — Лауреат премии города Нижнего Новгорода Борис Шлямин;.

— 30 марта — «Мещане». Премьера состоялась в январе 2013 года. Над спектаклем работали: режиссер-постанощик, музыкальное оформление — Вадим Данцигер (Москва); художник-постановщик — Андрей Климов (Москва).

Начало спектаклей в 18:30.

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