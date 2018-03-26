«Юбилейные горьковские дни» пройдут 28—30 марта в Нижегородском театре драмы им. Горького
Зрители увидят три спектаклю по пьесам Горького.
Зрители увидят три спектаклю по пьесам Горького.
«Юбилейные горьковские дни» пройдут
— 28 марта (в день рождения Горького) — «На дне». Премьера состоялась в январе 2017 года. Над спектаклем работали: постановка, музыкальное оформление и сценография — Валерий Саркисов (Москва); художник по костюмам — Андрей Климов (Москва);.
— 29 марта — «Васса». Премьера состоялась в ноябре 2010 года. Над спектаклем работали:
— 30 марта — «Мещане». Премьера состоялась в январе 2013 года. Над спектаклем работали:
Начало спектаклей в 18:30.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.