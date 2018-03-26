ГУВД привлечет к ответственности пользователей, оскорбляющих милицию
Правоохранительный органы уже оштрафовали некоторых узбекистанцев за такие противоправные действия.
Правоохранительный органы уже оштрафовали некоторых узбекистанцев за такие противоправные действия.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Пользователи социальных сетей, которые оскорбляют сотрудников правоохранительных органов, будут привлекаться к ответственности, вплоть до уголовной, сообщает корреспондент Sputnik.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел — начальник ГУВД Ташкента
По данным ГУВД, в последнее время в социальных сетях появились любители холивара, не стесняющиеся в выражениях, но ничего дельного для совершенствования работы органов внутренних дел не предлагающие и по сути ничего существенного не сообщающие.
«Если
Правоохранительный органы уже оштрафовали некоторых узбекистанцев за такие противоправные действия.
Так, 24-летний житель Сурхандарьинской области был наказан за умышленное унижение чести и достоинства личности сотрудника ГУВД Ташкента. Суд по административным делам Шайхантахурского района в соответствии с статьей 41 «Оскорбление» наложил на него штраф в размере 10 минимальных размеров заработной платы — 1,7 миллиона сумов.
Тем же судом в феврале этого года была оштрафована жительница столицы 1987 года рождения. Женщину также привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел.
«Ко всем гражданам, в том числе пользователям социальных сетей, порочащим честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, независимо от их места пребывания, будут приняты меры законного воздействия вплоть до уголовной ответственности», — отмечается в сообщении ГУВД.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.