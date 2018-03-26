ГУВД привлечет к ответственности пользователей, оскорбляющих милицию

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Пользователи социальных сетей, которые оскорбляют сотрудников правоохранительных органов, будут привлекаться к ответственности, вплоть до уголовной, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел — начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев в ходе открытого диалога с населением Яккасарайского района.

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По данным ГУВД, в последнее время в социальных сетях появились любители холивара, не стесняющиеся в выражениях, но ничего дельного для совершенствования работы органов внутренних дел не предлагающие и по сути ничего существенного не сообщающие.

«Если кто-то думает, что их никто не найдет, и можно оскорблять, клеветать на сотрудников органов внутренних дел, они сильно ошибаются. Раньше уже проводились мероприятия в этом направлении, в рамках которых пользователи привлекались к административной и даже уголовной ответственности», — отметил Джураев.

Правоохранительный органы уже оштрафовали некоторых узбекистанцев за такие противоправные действия.

Так, 24-летний житель Сурхандарьинской области был наказан за умышленное унижение чести и достоинства личности сотрудника ГУВД Ташкента. Суд по административным делам Шайхантахурского района в соответствии с статьей 41 «Оскорбление» наложил на него штраф в размере 10 минимальных размеров заработной платы — 1,7 миллиона сумов.

Тем же судом в феврале этого года была оштрафована жительница столицы 1987 года рождения. Женщину также привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел.