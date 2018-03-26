Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гай Германика запустит с Корчевниковым проект для канала «Спас»
ГД ответила Эстонии и Латвии за грядущую высылку дипломатов РФ
СМИ: Дмитрий Шепелев прячет сына Жанны Фриске за границей
Меркель отреагировала на пожар в ТЦ в Кемерово
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Названа причина смерти Сергея Мавроди
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
В Сети появились кадры попадания ракеты «воздух-воздух» в F-15
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо за $2 миллиона
Яна Рудковская станцевала лезгинку на коньках
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
16:44 (мск), источник: Sputnik

ГУВД привлечет к ответственности пользователей, оскорбляющих милицию

Правоохранительный органы уже оштрафовали некоторых узбекистанцев за такие противоправные действия.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Пользователи социальных сетей, которые оскорбляют сотрудников правоохранительных органов, будут привлекаться к ответственности, вплоть до уголовной, сообщает корреспондент Sputnik.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел — начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев в ходе открытого диалога с населением Яккасарайского района.

Читайте также
Стало известно, каких лошадей закупят для конного отряда милиции в Ташкенте

По данным ГУВД, в последнее время в социальных сетях появились любители холивара, не стесняющиеся в выражениях, но ничего дельного для совершенствования работы органов внутренних дел не предлагающие и по сути ничего существенного не сообщающие.

«Если кто-то думает, что их никто не найдет, и можно оскорблять, клеветать на сотрудников органов внутренних дел, они сильно ошибаются. Раньше уже проводились мероприятия в этом направлении, в рамках которых пользователи привлекались к административной и даже уголовной ответственности», — отметил Джураев.

Правоохранительный органы уже оштрафовали некоторых узбекистанцев за такие противоправные действия.

Так, 24-летний житель Сурхандарьинской области был наказан за умышленное унижение чести и достоинства личности сотрудника ГУВД Ташкента. Суд по административным делам Шайхантахурского района в соответствии с статьей 41 «Оскорбление» наложил на него штраф в размере 10 минимальных размеров заработной платы — 1,7 миллиона сумов.

Тем же судом в феврале этого года была оштрафована жительница столицы 1987 года рождения. Женщину также привлекли к административной ответственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел.

«Ко всем гражданам, в том числе пользователям социальных сетей, порочащим честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел, независимо от их места пребывания, будут приняты меры законного воздействия вплоть до уголовной ответственности», — отмечается в сообщении ГУВД.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Московский Навруз: плов, танцы и ажиотаж
Газоны вместо зоны: на месте бывшей тюрьмы в Ташкенте появится парк
Пожар в Кемерово: что известно на данный момент
Ряд стран вышлют российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в ТЦ в Кемерово
Скончался Сергей Мавроди
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Лондон выдал ордера на арест «сомнительного имущества» россиян
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь