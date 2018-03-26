В челябинском воздухе — серьезное превышение вредных веществ

Данные поступили с двух стационарных постов. Состояние атмосферы анализировали на прошлой неделе, в среду. Точка на проспекте Победы выдала превышение в пять раз по формальдегиду. А на улице Витебской зафиксирован скачок по фенолу. Оба вещества относятся к повышенному классу опасности. Риску подвержены центральная нервная система, слизистые оболочки и органы дыхания. Но если эти примеси попадали в воздух и ранее, то элемент под названием «м-ксилол» экологи обнаружили впервые. Чаще всего он выделяется в результате коксования угля и используется в качестве органического растворителя.