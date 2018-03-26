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16:26 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В челябинском воздухе — серьезное превышение вредных веществ

Смогом в городе уже никого не удивишь, но интересно, что информация официальная. Результаты замеров опубликованы региональным министерством экологии, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: Reuters

Данные поступили с двух стационарных постов. Состояние атмосферы анализировали на прошлой неделе, в среду. Точка на проспекте Победы выдала превышение в пять раз по формальдегиду. А на улице Витебской зафиксирован скачок по фенолу. Оба вещества относятся к повышенному классу опасности. Риску подвержены центральная нервная система, слизистые оболочки и органы дыхания. Но если эти примеси попадали в воздух и ранее, то элемент под названием «м-ксилол» экологи обнаружили впервые. Чаще всего он выделяется в результате коксования угля и используется в качестве органического растворителя.

Сейчас южноуральцы на разных уровнях пытаются ускорить принятие закона о сводных расчетах. Он поможет существенно снизить количество вредных выбросов.

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