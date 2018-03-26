На юге Волгограда в поселке Горный открылся новый детский медкабинет

Источник: Комсомольская правда

Эту новость жители этого микрорайона ждали с нетерпением. Ведь педиатр сможет обслуживать не только детей из поселка Горный, но и совершать выезда в поселки Водный, Гули Королевой, Майский и Горнополянский разъезд. А проживает в этих пяти отдаленных населенных пунктах 650 деток.

Как уточнили в региональном комитете здравоохранения, педиатр будет относится к поликлинике № 31, которая обслуживает детей Советского района. Профосмотры маленькие жители этих поселков проходят в консультативно-диагностическом отделении № 5 ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31», куда их доставляют школьными автобусами.