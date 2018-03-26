На юге Волгограда в поселке Горный открылся новый детский медкабинет
В поселке Горный Советского района Волгограда открылся медкабинет, где теперь ежедневно будет вести прием
В поселке Горный Советского района Волгограда открылся медкабинет, где теперь ежедневно будет вести прием
Эту новость жители этого микрорайона ждали с нетерпением. Ведь педиатр сможет обслуживать не только детей из поселка Горный, но и совершать выезда в поселки Водный, Гули Королевой, Майский и Горнополянский разъезд. А проживает в этих пяти отдаленных населенных пунктах 650 деток.
Как уточнили в региональном комитете здравоохранения, педиатр будет относится к поликлинике № 31, которая обслуживает детей Советского района. Профосмотры маленькие жители этих поселков проходят в
Напомним, в 2018 году из госбюджета волгоградской области выделяют более 300 миллионов рублей на развитие базы детских поликлиник и ФАПов. За счет этих средств планируют построить новые ФАПы в селе Раздольное Николаевского района и в хуторе Красный Сад Среднеахтубинского района.
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