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18:06 (мск), источник: Комсомольская правда

На юге Волгограда в поселке Горный открылся новый детский медкабинет

В поселке Горный Советского района Волгограда открылся медкабинет, где теперь ежедневно будет вести прием врач-педиатр.

Источник: Комсомольская правда

Эту новость жители этого микрорайона ждали с нетерпением. Ведь педиатр сможет обслуживать не только детей из поселка Горный, но и совершать выезда в поселки Водный, Гули Королевой, Майский и Горнополянский разъезд. А проживает в этих пяти отдаленных населенных пунктах 650 деток.

Как уточнили в региональном комитете здравоохранения, педиатр будет относится к поликлинике № 31, которая обслуживает детей Советского района. Профосмотры маленькие жители этих поселков проходят в консультативно-диагностическом отделении № 5 ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 31», куда их доставляют школьными автобусами.

Напомним, в 2018 году из госбюджета волгоградской области выделяют более 300 миллионов рублей на развитие базы детских поликлиник и ФАПов. За счет этих средств планируют построить новые ФАПы в селе Раздольное Николаевского района и в хуторе Красный Сад Среднеахтубинского района.

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