До и после: дизайнер «восстановила» известные архитектурные строения
С помощью анимации удалось показать первоначальный вид древних руин.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
С помощью анимации удалось показать первоначальный вид древних руин.
Польский дизайнер и архитектор Майя Вронска по заказу компании Expedia создала серию анимаций, в которой реконструировала изначальный вид всемирно известных сооружений, от которых сейчас, к сожалению, остались лишь одни руины.
По словам создателей проекта, своей реконструкцией они хотели показать людям истинное величие архитектурных сооружений прошлого.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.