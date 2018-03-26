До и после: дизайнер «восстановила» известные архитектурные строения

Польский дизайнер и архитектор Майя Вронска по заказу компании Expedia создала серию анимаций, в которой реконструировала изначальный вид всемирно известных сооружений, от которых сейчас, к сожалению, остались лишь одни руины.

В серию вошли семь объектов: Луксорский храм в Египте, Пантеон в Греции, площадь Торре-Арджентина в Италии, пирамида Солнца в Мексике, вал Адриана в Англии, храм Юпитера в Италии и Великая пирамида Коба в Мексике.