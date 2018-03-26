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16:57 (мск), источник: Новости Mail.Ru

До и после: дизайнер «восстановила» известные архитектурные строения

С помощью анимации удалось показать первоначальный вид древних руин.

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Польский дизайнер и архитектор Майя Вронска по заказу компании Expedia создала серию анимаций, в которой реконструировала изначальный вид всемирно известных сооружений, от которых сейчас, к сожалению, остались лишь одни руины.

В серию вошли семь объектов: Луксорский храм в Египте, Пантеон в Греции, площадь Торре-Арджентина в Италии, пирамида Солнца в Мексике, вал Адриана в Англии, храм Юпитера в Италии и Великая пирамида Коба в Мексике.
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По словам создателей проекта, своей реконструкцией они хотели показать людям истинное величие архитектурных сооружений прошлого.

Во время загрузки произошла ошибка.Луксорский храм, Египет
Во время загрузки произошла ошибка.Пантеон, Греция
Во время загрузки произошла ошибка.Площадь Торре-Арджентина, Италия
Во время загрузки произошла ошибка.Пирамида Солнца, Мексика
Во время загрузки произошла ошибка.Вал Адриана, Англия
Во время загрузки произошла ошибка.Храм Юпитера, Италия
Во время загрузки произошла ошибка.Великая пирамида Коба, Мексика
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