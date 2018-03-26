В день рождения Ленина москвичи увидят звездопад

Источник: AP 2018

Жители столичного региона смогут увидеть первый весенний звездопад 22 апреля — в день рождения первого председателя Совета Народных Комиссаров РСФС Владимира Ленина. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы московского планетария.

С 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды. Его максимум придется на 22 апреля, в 21:00 по московскому времени. Ожидаемое количество — 10−18 метеоров в час. Сотрудник московского планетария

Лириды — метеорный поток образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Первые упоминания о нем относятся к 687 году до нашей эры.