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18:28 (мск), источник: Мослента

В день рождения Ленина москвичи увидят звездопад

В небе над столицей можно будет наблюдать Лириды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 39% 778 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: AP 2018

Жители столичного региона смогут увидеть первый весенний звездопад 22 апреля — в день рождения первого председателя Совета Народных Комиссаров РСФС Владимира Ленина. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы московского планетария.

С 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды. Его максимум придется на 22 апреля, в 21:00 по московскому времени. Ожидаемое количество — 10−18 метеоров в час.
Сотрудник московского планетария

Лириды — метеорный поток образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Первые упоминания о нем относятся к 687 году до нашей эры.

Один из самых многочисленных потоков зарегистрирован в 1982 году, когда часовое число достигало 90.

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