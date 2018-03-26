В день рождения Ленина москвичи увидят звездопад
В небе над столицей можно будет наблюдать Лириды.
В небе над столицей можно будет наблюдать Лириды.
Жители столичного региона смогут увидеть первый весенний звездопад 22 апреля — в день рождения первого председателя Совета Народных Комиссаров РСФС Владимира Ленина. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителя
С 16 по 25 апреля ожидается активность метеорного потока Лириды. Его максимум придется на 22 апреля, в 21:00 по московскому времени. Ожидаемое количество — 10−18 метеоров в час.
Лириды — метеорный поток образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Первые упоминания о нем относятся к 687 году до нашей эры.
Один из самых многочисленных потоков зарегистрирован в 1982 году, когда часовое число достигало 90.
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