Парад тюльпанов откроется в Крыму в середине апреля

«На весенней выставке будут представлены более 250 сортов тюльпанов. Также современная экспозиция включает в себя 32 сорта нарциссов и других луковичных растений», — говорится в пресс-релизе.

Сад решил совместить открытие парада цветов с презентацией новинок туристического сезона 2018 года. «В этот день по всем выставочным маршрутам, включая заповедник “Мыс Мартьян”, будут организованы специализированные экскурсии для сотрудников туристических фирм и для представителей СМИ», — отметил директор ботсада, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Плугатарь.

Планировка выставочного поля парада тюльпанов в этом году представляет собой гигантский стилизованный цветок. «В каждом из восьми его лепестков собраны тюльпаны разных сортов и групп, но одного цвета и оттенка, — говорит заместитель директора ботанического сада по науке Олег Коротков. — Палитра представлена белым, малиновым, оранжевым, красным, абрикосовым, розовым, пурпурным и желтым цветами. В каждом лепестке также доминирует один многочисленный сорт контрастного по отношению к основному цвета, который представлен вдоль почти всей его длины».

Оставшаяся площадь поля поделена на 21 куртину, в которых тюльпаны организованы в группы, в основном, по схожести формы «бокала» цветка.

Экспозиция нарциссов занимают площадь в 150 квадратных метров. Также гости выставки смогут ознакомиться с шестью сортами иридодиктиума различных окрасок, 10 видами и сортами рябчиков. Дополнят картину двулетники: виола, незабудка, селена и маргаритка.

Тюльпаны выращивают в Никитском саду тюльпаны с самого основания, то есть с 1812 года.

Парад, как ожидается, продлится до середины мая.

Никитский сад, которому более 200 лет, расположен в южнобережном поселке Никита, пользуется популярностью у жителей Крыма и туристов. В январе 2016 года сад получил федеральный статус.