Здание Фабрики-кухни закроют баннером на время ЧМ-2018

В Самаре здание Фабрики-кухни не успеют отремонтировать к чемпионату мира по футболу 2018 года, как планировали ранее. Об этом ProGorodSamara.ru сообщил архитектор проекта реставрации Александр Исаков. По его словам, здание закроют большим баннером, так как оно находится на туристическом маршруте.

— Не исключается, что ремонтные работы будут вести, но сейчас там разбираются с тем, кто этим займется. Возможно у подрядчика, который занимается проектом, его заберут и отдадут новой копании, — рассказал Александр Исаков.

На сетку, которая будет висеть на здании нанесут информацию о предстоящем футбольном первенстве. Текст будет представлен на трех языках: русском, английском и испанском.

Напомним, что на зиму подрядчик законсервировал объект. Данные меры были необходимы, потому что в здании не было кровли, окон и дверей.

Весной подрядчик уже планировал приступить к работам над фасадом, а первый этап реставрации завершить уже к ноябрю 2018 года. На восстановление здания изначально выделили 580 миллионов рублей. Из них 400 миллионов из федерального бюджета и 180 — из областного.