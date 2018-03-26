Здание Фабрики-кухни закроют баннером на время ЧМ-2018
На сетке напишут информацию о матчах.
На сетке напишут информацию о матчах.
В Самаре здание
— Не исключается, что ремонтные работы будут вести, но сейчас там разбираются с тем, кто этим займется. Возможно у подрядчика, который занимается проектом, его заберут и отдадут новой копании, — рассказал Александр Исаков.
На сетку, которая будет висеть на здании нанесут информацию о предстоящем футбольном первенстве. Текст будет представлен на трех языках: русском, английском и испанском.
Напомним, что на зиму подрядчик законсервировал объект. Данные меры были необходимы, потому что в здании не было кровли, окон и дверей.
Весной подрядчик уже планировал приступить к работам над фасадом, а первый этап реставрации завершить уже к ноябрю 2018 года. На восстановление здания изначально выделили 580 миллионов рублей. Из них 400 миллионов из федерального бюджета и 180 — из областного.
К настоящему времени подрядчики уже освоили 70 миллионов. А в сентябре 2017 года из областного бюджета выделили еще 60 млн рублей. Еще 100 млн рублей планируют предоставить в 2018 году.
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