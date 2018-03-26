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18:26 (мск), источник: РИА Недвижимость

В Москве заменят десять тысяч колодцев ливневой канализации

МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. В Москве до конца года заменят около 10 тысяч смотровых колодцев ливневой канализации, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Источник: РИА Недвижимость

Колодцы ливневки обновят во всех округах города, на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и Третьем транспортном кольце, уточняется в сообщении.

Как отмечается в нем, в первую очередь реконструкции подвергаются участки канализации с дефектами, а также срок эксплуатации которых подходит к концу.

Всего ливневая канализация Москвы включает порядка 113,5 тысячи дождеприемных и 262,2 тысячи смотровых колодцев, добавляется в сообщении.

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