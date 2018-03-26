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16:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцев предупредили о возможном падении снега с крыш

В городе ожидается потепление и осадки.

Источник: РИА "Воронеж"

Государственная жилищная инспекция региона предупредила воронежцев о возможном падении снега с крыш домов из-за потепления. С 27 по 31 марта в городе ожидается плюсовая температура воздуха днем, а также снег и дождь, сообщила пресс-служба инспекции в понедельник, 26 марта.

На последней рабочей неделе марта в Воронеже ночью будут заморозки до -8 градусов, а днем температура воздуха будет до +1 градуса. В жилищной инспекции отмечают, что при такой погоде в регионе ожидается интенсивное образование сосулек и наледи, а также сход снега с крыш.

Жителей попросили не ходить и не ставить машины рядом с многоквартирными домами. Также не следует заходить на тротуары, огороженные сигнальными лентами. При предупреждении управляющих организаций об уборке крыш, автомобилистам нужно припарковать транспорт подальше от зданий.

Воронежцев просят обращаться в управляющую организацию и сообщать о висящих на крыше здания сосульках. Сообщить о некачественной уборке снега можно по телефону «горячей линии»: 228 32 76, 228 30 27. Обратиться можно также в управы: 223 04 86 (Железнодорожный район), 261 10 68 (Коминтерновский район), 249 09 71 (Левобережный район), 206 91 52 (Ленинский район), 263 16 73 (Советский район), 259 76 63 (Центральный район).

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