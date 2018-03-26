Воронежцев предупредили о возможном падении снега с крыш

Источник: РИА "Воронеж"

Государственная жилищная инспекция региона предупредила воронежцев о возможном падении снега с крыш домов из-за потепления. С 27 по 31 марта в городе ожидается плюсовая температура воздуха днем, а также снег и дождь, сообщила пресс-служба инспекции в понедельник, 26 марта.

На последней рабочей неделе марта в Воронеже ночью будут заморозки до -8 градусов, а днем температура воздуха будет до +1 градуса. В жилищной инспекции отмечают, что при такой погоде в регионе ожидается интенсивное образование сосулек и наледи, а также сход снега с крыш.

Жителей попросили не ходить и не ставить машины рядом с многоквартирными домами. Также не следует заходить на тротуары, огороженные сигнальными лентами. При предупреждении управляющих организаций об уборке крыш, автомобилистам нужно припарковать транспорт подальше от зданий.