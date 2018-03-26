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17:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Северные районы Нижегородской области планируется объединить в единый туристический кластер

Как сообщает корреспондент «НТА-Приволжье», присутствовавший 23 марта на заседании рабочей группы комитета Законодательного собрания Нижегородской области по развитию предпринимательства, торговли и туризма, для увеличения турпотока в северные районы региона было предложено создать туристический кластер, объединяющий отдаленные территории области в единое культурно-событийное пространство.

Планируется, что это позволит заинтересовать путешественников, которые смогут в рамках трёхдневных маршрутов посетить сразу несколько достопримечательностей, расположенных неподалеку друг от друга.

При этом зампредседателя комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма ЗС НО Василий Суханов отметил, что на настоящий момент одной из основных проблем для развития направления в северных районах является транспортная доступность, а создание инфраструктуры на местах позволит путешественникам не возвращаться каждый раз в областной центр, а выстраивать маршрут, останавливаясь в местных гостиницах и на турбазах. Лучше всего, по его словам, если логистика будет определена заранее и на рынок выйдет готовый туристический продукт: несколько специально разработанных маршрутов.

В заседании принимали участие представители восьми северных районов области, которые поддержали инициативу комитета и выразили готовность к сотрудничеству и совместной работе. По итогам встречи было решено создать единую структуру подачи информации о туристическом потенциале каждой отдельно взятой территории, что позволит презентовать на федеральном и региональном уровне самые интересные проекты событийного туризма, созданные в муниципальных образованиях. Как подчеркнули в комитете, руководство области готово взять на себя все обязанности по продвижению совместных межрайонных туристических предложений. Следующим шагом будет организация в ближайшее время в одном из северных муниципальных образований региона тематического семинара, посвященного вышеназванным вопросам.

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