Северные районы Нижегородской области планируется объединить в единый туристический кластер

При этом зампредседателя комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма ЗС НО Василий Суханов отметил, что на настоящий момент одной из основных проблем для развития направления в северных районах является транспортная доступность, а создание инфраструктуры на местах позволит путешественникам не возвращаться каждый раз в областной центр, а выстраивать маршрут, останавливаясь в местных гостиницах и на турбазах. Лучше всего, по его словам, если логистика будет определена заранее и на рынок выйдет готовый туристический продукт: несколько специально разработанных маршрутов.