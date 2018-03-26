Будущие волгоградские повара привезли «серебро» всероссийского кулинарного чемпионата

Конкурс был поистине не из легких: перед будущими поварами стояла задача за 70 минут из неизвестных заранее продуктов приготовить горячее основное блюдо. Жюри оценивало профессиональное мастерство, сложность приготовления, вкус и внешний вид блюда, гигиена, организацию рабочего места, рациональное использование продуктов и презентацию.

«Волгоградской команде достался очень сложный набор продуктов. Но ребята справились! Судьи высоко оценили наше блюдо под названием «Печень жареная по-волгоградски с картофельным пюре с шафраном, запеченным цукини, фаршированным грибами и с морковно-апельсиновым соусом», — поделились впечатлениями представители группы поддержки волгоградской команды.