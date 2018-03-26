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17:52 (мск), источник: РИАЦ

Будущие волгоградские повара привезли «серебро» всероссийского кулинарного чемпионата

В Москве прошел финал Всероссийского открытого кулинарного чемпионата Chef a la Russe. В нем принимали участие и студенты Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли Назим Рамазанов и Денис Альмаметов. В своей номинации «Черный ящик» они стали вторыми.

Конкурс был поистине не из легких: перед будущими поварами стояла задача за 70 минут из неизвестных заранее продуктов приготовить горячее основное блюдо. Жюри оценивало профессиональное мастерство, сложность приготовления, вкус и внешний вид блюда, гигиена, организацию рабочего места, рациональное использование продуктов и презентацию.

«Волгоградской команде достался очень сложный набор продуктов. Но ребята справились! Судьи высоко оценили наше блюдо под названием «Печень жареная по-волгоградски с картофельным пюре с шафраном, запеченным цукини, фаршированным грибами и с морковно-апельсиновым соусом», — поделились впечатлениями представители группы поддержки волгоградской команды.

Чемпионат Chef a la Russe проводится с 2014 года. В этом году за победу сражались команды 10 лучших кулинарных колледжей страны. В составе жюри были известные шеф-повара из Германии, Швеции, Сербии, США, Латвии, Финляндии, Словении, Азербайджана, председательствовал президент Национальной Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев, более 20 лет служивший шеф-поваром «Кремлевской кухни».

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