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17:52 (мск), источник: Newsroom24.ru

Выставка рисунков в рамках проекта «Мой Горький» откроется 27 марта в Нижнем Новгороде

В экспозиции будет представлено более 120 работ, созданных учащимися школ Нижегородского района по произведениям Горького.

Выставка рисунков в рамках проекта «Мой Горький» откроется 27 марта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы.

Экспозиция разместится в Литературном музее Горького (ул. Минина, д.26). В ней будет представлено более 120 работ, созданных учащимися школ Нижегородского района по произведениям Горького.

Как отмечается в сообщении, все детские рисунки не вместились в стенах Литературного музея, поэтому часть из них будет экспонироваться в музее детства М. Горького «Домик Каширина».

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