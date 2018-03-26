Выставка рисунков в рамках проекта «Мой Горький» откроется 27 марта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ городской Думы.

Экспозиция разместится в Литературном музее Горького (ул. Минина, д.26). В ней будет представлено более 120 работ, созданных учащимися школ Нижегородского района по произведениям Горького.