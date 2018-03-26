Новое отделение лучевой диагностики открыли в Воронежском областном диагностическом центре
Кабинеты оборудовали аппаратами КТ, МРТ и УЗИ последнего поколения.
Кабинеты оборудовали аппаратами КТ, МРТ и УЗИ последнего поколения.
Новое отделение лучевой диагностики открыли в Воронежском областном клиническом
В отделении установили новый компьютерный томограф (КТ),
Оснащение медицинской техникой последнего поколения является одним из десяти направлений комплексной программы «Наша цель — мировые стандарты», которую ВОККДЦ намерен реализовать в 2018 году. В 2017 году ВОККДЦ закупил современное оборудование на общую сумму свыше 250 млн рублей. Оснащение провели за счет собственных средств учреждения. Рассчитываться с поставщиками ВОККДЦ будет в течение трех лет за счет собственных доходов, а также банковского займа.
Справка РИА «Воронеж»
ВОККДЦ открыли в 1991 году. В центре принимают взрослых и детей по 50 врачебным специальностям, проводят 332 вида инструментальных и более 350 видов лабораторных исследований. Работают 13 профильных отделов, среди которых — дневной стационар, центр краткосрочной хирургии, областной диабетологический центр.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.