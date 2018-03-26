Новое отделение лучевой диагностики открыли в Воронежском областном диагностическом центре

Источник: департамент здравоохранения Воронежской области

Новое отделение лучевой диагностики открыли в Воронежском областном клиническом консультативно-диагностическом центре (ВОККДЦ), сообщил пресс-центр облправительства в понедельник, 26 марта. Кабинеты оборудовали аппаратами последнего поколения, которые будут использоваться для оказания диагностической помощи жителям области по квотной системе, то есть по полису ОМС и направлениям из районных поликлиник и больниц.

В отделении установили новый компьютерный томограф (КТ), магнитно-резонансный томограф (МРТ), рентгеновскую С-дугу, цифровой маммограф, десять аппаратов УЗИ и четыре колоноскопа. Кроме того, было проведено обновление имевшихся ранее МРТ и КТ-аппаратов. Отмечается, что новые аппараты обладают большими диагностическими возможностями, а время на исследование значительно сократится. Так, экспертное КТ-исследование сердца займет 5−10 секунд, а на МРТ-аппарате в режиме ускоренного сканирования — до двух минут. Техника также будет использоваться и для профилактических исследований с пониженной лучевой нагрузкой.

Оснащение медицинской техникой последнего поколения является одним из десяти направлений комплексной программы «Наша цель — мировые стандарты», которую ВОККДЦ намерен реализовать в 2018 году. В 2017 году ВОККДЦ закупил современное оборудование на общую сумму свыше 250 млн рублей. Оснащение провели за счет собственных средств учреждения. Рассчитываться с поставщиками ВОККДЦ будет в течение трех лет за счет собственных доходов, а также банковского займа.

Справка РИА «Воронеж»