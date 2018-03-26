В Симферополе почтут память погибших на пожаре в Кемерово

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В Симферополе пройдет акция памяти по погибшим на пожаре в Кемерово, который унес жизни 64 человек.

Акция начнется в 10:00 на площади им. Ленина.

— Случившаяся трагедия — большая утрата и невосполнимая потеря для всей России. Хочу выразить искренние, глубокие соболезнования семьям погибших в пожаре, забравшем жизни десятков людей, в том числе детей. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память ушедшим и скорейшего выздоровления пострадавшим, — выразил соболезнование глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» случился пожар — в результате ЧП погибли 64 человека, среди жертв много детей.