Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ Джонсону на неподобающее оскорбление удивил британцев
Песков ответил на массовую высылку дипломатов РФ из Запада
Алла Пугачева сравнила внучку с Моной Лизой
Скандинавский стиль: 20 белых кухонь и советы по их комплектации
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Джабаров пообещал "подарок" ЕС и Украине за высылку дипломатов
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Саудовский F-15 сбивает советская ракета в Йемене — видео
Давка, запертые двери: люди о пожаре в Кемерово
В Сети раскритиковали «неестественную» внешность Стеши Маликовой
Бывшая девушка Павла Табакова выходит замуж
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
Фруктовые соки назвали опасными
Отель в Санкт-Петербурге продают за 21 млрд рублей
7 необычных идей для декорирования радиатора
Фоторепортажи
10Sony назвал победителей World Photography Awards
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
17:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе почтут память погибших на пожаре в Кемерово

Акция начнется в 10:00 на площади им. Ленина.

32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии

В Симферополе пройдет акция памяти по погибшим на пожаре в Кемерово, который унес жизни 64 человек.

Акция начнется в 10:00 на площади им. Ленина.

— Случившаяся трагедия — большая утрата и невосполнимая потеря для всей России. Хочу выразить искренние, глубокие соболезнования семьям погибших в пожаре, забравшем жизни десятков людей, в том числе детей. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память ушедшим и скорейшего выздоровления пострадавшим, — выразил соболезнование глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» случился пожар — в результате ЧП погибли 64 человека, среди жертв много детей.

МЧС Крыма из-за трагедии в Кемерово с 27 марта начнет проверку ТЦ и кинотеатров. Специалисты проверят пути эвакуации, работу противопожарных систем и проведут тренинги с персоналом развлекательных объектов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин примет решение об ответе на «дипломатический демарш»
В Украине задержали российское судно с крымчанами на борту
Посол США объяснил причину жесткой реакции на «дело Скрипаля»
В Кемерово снесут здание сгоревшего торгового центра
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов
Шенгенская история. Что ждет европейскую визу в будущем
В Сети появилось видео с задержанного Украиной российского судна
Задержан украинский хакер, совершавший атаки на банки РФ
Вулкан Этна сползает в Средиземное море
Спорт
Смена лыжни: российский биатлон на пороге перемен Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал рекордный седьмой Большой хрустальный глобус, а Шипулин четвертый год подряд финишировал в тройке лучших по итогам сезона
Авто
Место, куда уходят умирать «Жигули»: фото из Воронежа Житель Воронежа Андрей Гребеников сфотографировал свалку, на которой покоятся десятки автомобилей, в том числе, советской эпохи
Hi-Tech
Разработчики показали российский ударный беспилотник «Орион» проходит летные испытания. И уже появилось его первая фотография.
Кино
Шахназаров назвал победивший на «Оскаре 2018» фильм ужасным Режиссер поделился своим мнением насчет фантастической картины Гильермо дель Торо «Форма воды»
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Кто пришел на смену моделям 90-х (фото) Выясняем, кому «передали эстафету» супермодели
Дети
Погибшие в Кемерово школьники праздновали начало каникул Сейчас ведутся поиски еще 16 человек, среди них — группа детей из Томска и школьники из поселка Трещевский
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь