В Симферополе почтут память погибших на пожаре в Кемерово
Акция начнется в 10:00 на площади им. Ленина.
Акция начнется в 10:00 на площади им. Ленина.
В Симферополе пройдет акция памяти по погибшим на пожаре в Кемерово, который унес жизни 64 человек.
Акция начнется в 10:00 на площади им. Ленина.
— Случившаяся трагедия — большая утрата и невосполнимая потеря для всей России. Хочу выразить искренние, глубокие соболезнования семьям погибших в пожаре, забравшем жизни десятков людей, в том числе детей. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память ушедшим и скорейшего выздоровления пострадавшим, — выразил соболезнование глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.
Напомним, в воскресенье, 25 марта, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» случился пожар — в результате ЧП погибли 64 человека, среди жертв много детей.
МЧС Крыма
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