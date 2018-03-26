Под угрозой подтопления оказались 117 участков в Воронеже
По поводу вероятности сильного паводка чиновники настроены оптимистично.
По поводу вероятности сильного паводка чиновники настроены оптимистично.
Под угрозой подтопления находятся 117 территорий Воронежа, рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС города Сергей Хомук после еженедельного рабочего совещания в мэрии в понедельник, 26 марта. Участки, потенциально подверженные потоплению, определили управы районов.
— Эти места давно известны. Например, переулок Новый. Он издавна подтапливается. Врио мэра поставил задачу выполнить все превентивные меры по данному участку. Также могу обозначить мостовые переходы под Московским проспектом. Новосибирская улица периодически подтапливается, — рассказал Сергей Хомук.
Чиновник также отметил, что, несмотря на локальные подтопления, сильного паводка в Воронеже, скорее всего, не будет.
Контекст
В связи с предстоящим прохождением паводковых вод с 1 марта 2018 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности.
По оценкам ГУ МЧС по региону, «при крайне неблагоприятном развитии паводковой ситуации» в зоне возможного затопления окажется 41 населенный пункт в 23 муниципальных районах области (до 1,5 тыс. жилых домов с населением до 3,2 тыс. человек). В зону возможного затопления от подъема уровня рек и подтопления талыми водами попадут 22 населенных пункта (до 700 домов с населением до 1,6 тыс. человек). Существует вероятность затопления 21 низководного моста. Кроме того, при половодье по реке Дон произойдет размыв берега у хлебоприемного пункта возле Павловска и у села Щучье Лискинского района. Также возможно затопление левобережной части централизованного водозабора в Семилуках.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.