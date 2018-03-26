Под угрозой подтопления оказались 117 участков в Воронеже

Источник: РИА "Воронеж"

Под угрозой подтопления находятся 117 территорий Воронежа, рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС города Сергей Хомук после еженедельного рабочего совещания в мэрии в понедельник, 26 марта. Участки, потенциально подверженные потоплению, определили управы районов.

— Эти места давно известны. Например, переулок Новый. Он издавна подтапливается. Врио мэра поставил задачу выполнить все превентивные меры по данному участку. Также могу обозначить мостовые переходы под Московским проспектом. Новосибирская улица периодически подтапливается, — рассказал Сергей Хомук.

Чиновник также отметил, что, несмотря на локальные подтопления, сильного паводка в Воронеже, скорее всего, не будет.

Контекст

В связи с предстоящим прохождением паводковых вод с 1 марта 2018 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности.