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18:21 (мск), источник: N + 1

Откуда берется тяга к кошкам и сырому мясу

Toxoplasma gondii — возбудитель токсоплазмоза — проходит чрезвычайно сложный жизненный цикл, на одной из стадий которого селится в мозге и мышцах некоторых млекопитающих. Заразиться ею может, в том числе, и человек. Окончательным хозяином (то есть тем животным, в котором у паразита происходит половой процесс) является кошка или любой другой представитель семейства кошачьих.

Источник: Makhmutova Dina / CC0

У кошек токсоплазма живет в клетках кишечника. Здесь формируются ооцисты, которые выводятся с фекалиями в окружающую среду. Под оболочкой ооцисты зигота начинает делиться, и ооциста трансформирует в спороцисту, содержащую несколько клеток паразита, способных к заражению промежуточного хозяина. В самом простом случае жизненный цикл токсоплазмы включает только одного промежуточного хозяина — мышь.

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Мышь заражается случайно, проглотив с пищей спороцисту, содержащую клетки паразита. Внутри мыши паразит выходит из-под оболочки спороцисты, проникает с кровью в ткани и органы и начинает множественно делиться, формируя так называемые тканевые цисты, из которых развиваются отдельные мелкие клетки брадизоиты. Брадизоиты покидают клетки внутренних органов хозяина и проникают в соседние клетки, вызывая множественное инфицирование органов. У животных, иммунная система которых не угнетена, заболевание вскоре переходит в хроническую фазу, а из тканевых цист начинают формироваться не брадизоиты, а тахизоиты.

Тахизоиты примечательны тем, что, проникая в ткани и органы, а они тяготеют, в основном, к нервным и мышечным клеткам хозяина, тахизоиты дают начало так называемым покоящимся псеводоцистам. Псевдоциста — это крупный «внутриклеточный плазмодий», обитающий в мышечной или нервной клетке, в том числе в клетках коры головного мозга и в сердечной мышце. Псевдоцисты покрыты оболочкой, через которую не проникают никакие иммунные агенты хозяина. Но вещества, продуцируемые паразитом, через эту оболочку проходить могут.

Именно эти вещества попадают в кровь мыши и особенным образом действуют на нее, моделируя ее поведение.

Под воздействием этих веществ мышь становится очень храброй и вместо того, чтобы избегать запаха кошки, наоборот, активно ищет его и находит саму кошку.

Кошка съедает такую смелую мышь, из цист выходят клетки паразита, которые внедряются в клетки кишечника кошки. Так жизненный цикл паразита замыкается. Человек же может заменять мышь в жизненном цикле токсоплазмы, то есть выполняет роль ее промежуточного хозяина.

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Заразиться токсоплазмой можно напрямую от кошек, убирая кошачий туалет или погладив зараженную кошку, на шерсти которой могут находиться спороцисты. Если после контакта с питомцем не помыть руки, то риск проглотить цисту и инфицироваться становится велик. В зараженном человеке клетки токсоплазмы ведут себя так же, как и в мыши, и влияют так же, как и на мышь: человек становится излишне смелым, у него наблюдаются повышенная тяга к риску, более медленные реакции, чувство ненадежности и тревоги, сомнения в себе, невротизм.

Считается, что псевдоцисты сохраняются в мозге человека всю его жизнь и постоянно влияют на его поведение. Именно зараженные токсоплазмой люди чаще попадают в аварии как в качестве пешеходов, которые, не чувствуя опасности, перебегают дорогу на красный свет, так и в качестве водителей.

Заразиться токсоплазмой могут не только люди, держащие в доме кошек. Токсоплазма — паразит для всех.

Проглотить спороцисту можно случайно, вместе с плохо вымытыми овощами, грязной водой и даже с сырым и плохо прожаренным (проваренным) мясом.

Дело в том, что круг промежуточных хозяев токсоплазмы очень широк — в него входят не только многочисленные грызуны и человек, но и различные домашние птицы и скот: коровы, козы, овцы, свиньи и так далее. Все эти животные заражаются токсоплазмой случайно, проглотив спороцисту с едой или водой, и тоже заменяют мышь в жизненном цикле паразита.

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Внутри промежуточного хозяина тканевые цисты формируются в мышцах и других тканях — и человек может заразиться, съев такую цисту с мясом. В желудке человека из тканевой цисты выходят клетки паразита, которые мигрируют в мозг и образуют там псевдоцисты.

Токсоплазмоз, который человек приобретает в ходе жизни, называется приобретенным, однако известны случаи и врожденного токсопламоза. Если женщина заражается токсоплазмой во время беременности, то вышедшие из споры паразиты способны мигрировать через плаценту в развивающийся плод. Формируя псевдоцисты в развивающемся мозге ребенка, паразит вызывает серьезные структурные повреждения нервной ткани плода, что приводит к неизлечимым уродствам.

Всем женщинам в первом триместре беременности делают тест на антитела к токсоплазме и смотрят, активен ли паразит. При этом, если беременная женщина уже сталкивалась с паразитом и в ее мозге имеются псевдоцисты, это не опасно для плода. Опасен именно острый период, то есть период заражения. Именно поэтому беременным женщинам не рекомендуют общаться с кошками до окончания срока беременности.

Итак, токсоплазмоз выглядит вполне мирным заболеванием, которое не доставит неудобств при соблюдении простейших мер предосторожности. В то же время есть мнение, что влияние токсоплазмы на человека огромно. И это влияние распространяется не только на отдельного индивидуума, но значимо в масштабах социума. Считается, что целые культуры формировались под воздействием токсоплазмы.

Именно воздействие токсоплазмы обусловило любовь к кошкам у древних египтян и страсть французов к блюдам из сырого мяса. Именно с особенностями социальной жизни связан и процент зараженности населения той или иной страны токсоплазмозом. Кстати сказать, во Франции этот процент наиболее высок.

Воздействуя на человека, паразит преследует одну цель — замкнуть жизненный цикл и сделать так, чтобы хозяин достался на обед кошке. В большинстве случаев человек — это тупиковая ветвь для токсоплазмы, ведь случаи, чтобы кошка съела человека, довольно редки. Не надо пытаться предотвратить заражение токсоплазмой, оно с большой вероятностью произойдет рано или поздно. Однако прислушиваться к себе надо и следует противопоставлять силу воли химическим атакам паразитических псевдоцист, подавляя соблазн перебежать дорогу на красный свет!

Елена Темерева,
профессор РАН, ведущий научный сотрудник
кафедры зоологии беспозвоночных биофака МГУ

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