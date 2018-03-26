Откуда берется тяга к кошкам и сырому мясу

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У кошек токсоплазма живет в клетках кишечника. Здесь формируются ооцисты, которые выводятся с фекалиями в окружающую среду. Под оболочкой ооцисты зигота начинает делиться, и ооциста трансформирует в спороцисту, содержащую несколько клеток паразита, способных к заражению промежуточного хозяина. В самом простом случае жизненный цикл токсоплазмы включает только одного промежуточного хозяина — мышь.

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Мышь заражается случайно, проглотив с пищей спороцисту, содержащую клетки паразита. Внутри мыши паразит выходит из-под оболочки спороцисты, проникает с кровью в ткани и органы и начинает множественно делиться, формируя так называемые тканевые цисты, из которых развиваются отдельные мелкие клетки брадизоиты. Брадизоиты покидают клетки внутренних органов хозяина и проникают в соседние клетки, вызывая множественное инфицирование органов. У животных, иммунная система которых не угнетена, заболевание вскоре переходит в хроническую фазу, а из тканевых цист начинают формироваться не брадизоиты, а тахизоиты.

Тахизоиты примечательны тем, что, проникая в ткани и органы, а они тяготеют, в основном, к нервным и мышечным клеткам хозяина, тахизоиты дают начало так называемым покоящимся псеводоцистам. Псевдоциста — это крупный «внутриклеточный плазмодий», обитающий в мышечной или нервной клетке, в том числе в клетках коры головного мозга и в сердечной мышце. Псевдоцисты покрыты оболочкой, через которую не проникают никакие иммунные агенты хозяина. Но вещества, продуцируемые паразитом, через эту оболочку проходить могут.

Именно эти вещества попадают в кровь мыши и особенным образом действуют на нее, моделируя ее поведение.

Под воздействием этих веществ мышь становится очень храброй и вместо того, чтобы избегать запаха кошки, наоборот, активно ищет его и находит саму кошку.

Кошка съедает такую смелую мышь, из цист выходят клетки паразита, которые внедряются в клетки кишечника кошки. Так жизненный цикл паразита замыкается. Человек же может заменять мышь в жизненном цикле токсоплазмы, то есть выполняет роль ее промежуточного хозяина.

Заразиться токсоплазмой можно напрямую от кошек, убирая кошачий туалет или погладив зараженную кошку, на шерсти которой могут находиться спороцисты. Если после контакта с питомцем не помыть руки, то риск проглотить цисту и инфицироваться становится велик. В зараженном человеке клетки токсоплазмы ведут себя так же, как и в мыши, и влияют так же, как и на мышь: человек становится излишне смелым, у него наблюдаются повышенная тяга к риску, более медленные реакции, чувство ненадежности и тревоги, сомнения в себе, невротизм.

Считается, что псевдоцисты сохраняются в мозге человека всю его жизнь и постоянно влияют на его поведение. Именно зараженные токсоплазмой люди чаще попадают в аварии как в качестве пешеходов, которые, не чувствуя опасности, перебегают дорогу на красный свет, так и в качестве водителей.

Заразиться токсоплазмой могут не только люди, держащие в доме кошек. Токсоплазма — паразит для всех.

Проглотить спороцисту можно случайно, вместе с плохо вымытыми овощами, грязной водой и даже с сырым и плохо прожаренным (проваренным) мясом.

Дело в том, что круг промежуточных хозяев токсоплазмы очень широк — в него входят не только многочисленные грызуны и человек, но и различные домашние птицы и скот: коровы, козы, овцы, свиньи и так далее. Все эти животные заражаются токсоплазмой случайно, проглотив спороцисту с едой или водой, и тоже заменяют мышь в жизненном цикле паразита.

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Внутри промежуточного хозяина тканевые цисты формируются в мышцах и других тканях — и человек может заразиться, съев такую цисту с мясом. В желудке человека из тканевой цисты выходят клетки паразита, которые мигрируют в мозг и образуют там псевдоцисты.

Токсоплазмоз, который человек приобретает в ходе жизни, называется приобретенным, однако известны случаи и врожденного токсопламоза. Если женщина заражается токсоплазмой во время беременности, то вышедшие из споры паразиты способны мигрировать через плаценту в развивающийся плод. Формируя псевдоцисты в развивающемся мозге ребенка, паразит вызывает серьезные структурные повреждения нервной ткани плода, что приводит к неизлечимым уродствам.

Всем женщинам в первом триместре беременности делают тест на антитела к токсоплазме и смотрят, активен ли паразит. При этом, если беременная женщина уже сталкивалась с паразитом и в ее мозге имеются псевдоцисты, это не опасно для плода. Опасен именно острый период, то есть период заражения. Именно поэтому беременным женщинам не рекомендуют общаться с кошками до окончания срока беременности.

Итак, токсоплазмоз выглядит вполне мирным заболеванием, которое не доставит неудобств при соблюдении простейших мер предосторожности. В то же время есть мнение, что влияние токсоплазмы на человека огромно. И это влияние распространяется не только на отдельного индивидуума, но значимо в масштабах социума. Считается, что целые культуры формировались под воздействием токсоплазмы.

Именно воздействие токсоплазмы обусловило любовь к кошкам у древних египтян и страсть французов к блюдам из сырого мяса. Именно с особенностями социальной жизни связан и процент зараженности населения той или иной страны токсоплазмозом. Кстати сказать, во Франции этот процент наиболее высок.

Воздействуя на человека, паразит преследует одну цель — замкнуть жизненный цикл и сделать так, чтобы хозяин достался на обед кошке. В большинстве случаев человек — это тупиковая ветвь для токсоплазмы, ведь случаи, чтобы кошка съела человека, довольно редки. Не надо пытаться предотвратить заражение токсоплазмой, оно с большой вероятностью произойдет рано или поздно. Однако прислушиваться к себе надо и следует противопоставлять силу воли химическим атакам паразитических псевдоцист, подавляя соблазн перебежать дорогу на красный свет!